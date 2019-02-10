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Kral’ın dönüşü! , formasıyla 4130 gün sonra gol attı

40. dakikada topu ağlara gönderen Burak, formasıyla 4130 gün sonra gol attı. Kral 62. dakikada yine sahneye çıktı, gecenin yıldızı olmayı başardı.



Beşiktaş Kral'la güldü!.. Vodafone Park'ta Bursaspor'u konuk eden Siyah-Beyazlılar, Burak Yılmaz'ın golleriyle 2-0 kazanarak lider Başakşehir'le farkı 9'a indirdi. 25. dakikada Lens'in sağdan etkili ortasına ön direkte ayak koyan Burak'ın vuruşunda, top direk dibinden auta gitti.

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