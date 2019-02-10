Beşiktaş Kral'la güldü!.. Vodafone Park'ta Bursaspor'u konuk eden Siyah-Beyazlılar, Burak Yılmaz'ın golleriyle 2-0 kazanarak lider Başakşehir'le farkı 9'a indirdi. 25. dakikada Lens'in sağdan etkili ortasına ön direkte ayak koyan Burak'ın vuruşunda, top direk dibinden auta gitti.
- Spor
- 10.02.2019
- Gazete
Kral’ın dönüşü! Burak Yılmaz, Beşiktaş formasıyla 4130 gün sonra gol attı
40. dakikada topu ağlara gönderen Burak, Beşiktaş formasıyla 4130 gün sonra gol attı. Kral 62. dakikada yine sahneye çıktı, gecenin yıldızı olmayı başardı.
Beşiktaş Kral'la güldü!.. Vodafone Park'ta Bursaspor'u konuk eden Siyah-Beyazlılar, Burak Yılmaz'ın golleriyle 2-0 kazanarak lider Başakşehir'le farkı 9'a indirdi. 25. dakikada Lens'in sağdan etkili ortasına ön direkte ayak koyan Burak'ın vuruşunda, top direk dibinden auta gitti.
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