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: Geri adım atmak yok

Karaman, G.Saray’a özel önlem almayacak... İki golcüsü Rodallega ve Ekuban sahada olacak. Tecrübeli hoca, G.Saray’ın hatasını kollayacak.

GERİ ADIM ATMAK YOK
Trabzonspor Teknik Direktörü , derbisi için taktiğini belirledi...

KAYBETMEDİ...
Karaman, takımını her zaminki taktikle sahaya sürecek. İki forveti Rodallega ve Ekuban sahada olacak. Galatasaray'ın hatası kollanacak. Ünal Karaman zorlu maç öncesi yakın çevresine, "Önemli eksiklerimiz var. Sakat oyuncularımız hamle şansımızı azalttı. Ancak biz Trabzon'uz. Bahanelere sığınamayız. Kazanmak için oynayacağız" dedi. Ünal Karaman, bu sezon Galatasaray, F.Bahçe ve ile oynadığı maçlarda mağlubiyet almadı. Karaman, G.Saray ve F.Bahçe'yi Trabzon'da mağlup ederken Beşiktaş ile 'da berabere kaldı.

YEREL TEPKİLİ!
Öte yandan maça Ümit Öztürk'ün atanması yerel medyadan tepki çekti. Gazeteler, "G.Saray maçına G.Saraylı hakem atandı!" manşetleri attı.

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