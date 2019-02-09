Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Galatasaray derbisi için taktiğini belirledi...
KAYBETMEDİ...
Karaman, takımını her zaminki taktikle sahaya sürecek. İki forveti Rodallega ve Ekuban sahada olacak. Hücum futboluyla Galatasaray'ın hatası kollanacak. Ünal Karaman zorlu maç öncesi yakın çevresine, "Önemli eksiklerimiz var. Sakat oyuncularımız hamle şansımızı azalttı. Ancak biz Trabzon'uz. Bahanelere sığınamayız. Kazanmak için oynayacağız" dedi. Ünal Karaman, bu sezon Galatasaray, F.Bahçe ve Beşiktaş ile oynadığı maçlarda mağlubiyet almadı. Karaman, G.Saray ve F.Bahçe'yi Trabzon'da mağlup ederken Beşiktaş ile İstanbul'da berabere kaldı.
YEREL TEPKİLİ!
Öte yandan maça Ümit Öztürk'ün atanması yerel medyadan tepki çekti. Gazeteler, "G.Saray maçına G.Saraylı hakem atandı!" manşetleri attı.
KAYBETMEDİ...
Karaman, takımını her zaminki taktikle sahaya sürecek. İki forveti Rodallega ve Ekuban sahada olacak. Hücum futboluyla Galatasaray'ın hatası kollanacak. Ünal Karaman zorlu maç öncesi yakın çevresine, "Önemli eksiklerimiz var. Sakat oyuncularımız hamle şansımızı azalttı. Ancak biz Trabzon'uz. Bahanelere sığınamayız. Kazanmak için oynayacağız" dedi. Ünal Karaman, bu sezon Galatasaray, F.Bahçe ve Beşiktaş ile oynadığı maçlarda mağlubiyet almadı. Karaman, G.Saray ve F.Bahçe'yi Trabzon'da mağlup ederken Beşiktaş ile İstanbul'da berabere kaldı.
YEREL TEPKİLİ!
Öte yandan maça Ümit Öztürk'ün atanması yerel medyadan tepki çekti. Gazeteler, "G.Saray maçına G.Saraylı hakem atandı!" manşetleri attı.
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