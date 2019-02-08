Trabzon’dan Öztürk tepkisi

TT Stadı'nda pazar günü oynanacak olan Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasının hakemi Ümit Öztürk oldu. Ancak bu atama Bordo-Mavililer'de tepkiyle karşılandı... Ümit Öztürk'ün başta geçen sezonki Alanyaspor maçı olmak üzere son yıllarda Galatasaray lehine çok tartışmalı kararlar verdiğini savunan Trabzonspor cephesi, yeni bir hakem faciası yaşanmasından endişe ediyor. Bordo- Mavililer ayrıca, Hatayspor maçında Galatasaraylı Luyindama'ya gösterilmeyen kırmızı karta da isyan bayrağını açtı. Bordo-Mavililer, Kongolu yıldızın kırmızı kart görmesi halinde pazar günü forma giyemeyeceğini, bu nedenle kararın manidar olduğunu savundu.
Hatay maçında hakem Mustafa Öğretmenoğlu, Luyindama'ya kırmızı kart göstermedi. Kongolu yıldız böylece Trabzon önünde forma giyebilecek.
Hatay maçında hakem Mustafa Öğretmenoğlu, Luyindama'ya kırmızı kart göstermedi. Kongolu yıldız böylece Trabzon önünde forma giyebilecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.