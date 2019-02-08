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Trabzon’dan Öztürk tepkisi

G.Saray maçına ’ün atanması Bordo-Mavililer’in tepksini çekti. Öztürk’ün son yıllarda G.Saray lehine tartışmalı kararlar verdiğini savunan cephesi, Hatayspor maçında Luyindama’ya gösterilmeyen a da isyan bayrağını açtı.

Trabzon’dan Öztürk tepkisi
TT Stadı'nda pazar günü oynanacak olan Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasının hakemi Ümit Öztürk oldu. Ancak bu atama Bordo-Mavililer'de tepkiyle karşılandı... Ümit Öztürk'ün başta geçen sezonki Alanyaspor maçı olmak üzere son yıllarda Galatasaray lehine çok tartışmalı kararlar verdiğini savunan Trabzonspor cephesi, yeni bir hakem faciası yaşanmasından endişe ediyor. Bordo- Mavililer ayrıca, Hatayspor maçında Galatasaraylı Luyindama'ya gösterilmeyen a da isyan bayrağını açtı. Bordo-Mavililer, Kongolu yıldızın kırmızı kart görmesi halinde pazar günü forma giyemeyeceğini, bu nedenle kararın manidar olduğunu savundu.



Hatay maçında hakem Mustafa Öğretmenoğlu, Luyindama'ya kırmızı kart göstermedi. Kongolu yıldız böylece Trabzon önünde forma giyebilecek.

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