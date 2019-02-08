Süper Lig puan durumu tablosuna göre hangi takım kaçıncı sırada? Süper Lig'in 20. hafta sonucuna göre Başakşehir 44 puanla lider konumda bulunuyor. Galatasaray ise 36 puanla 2. sırada yer alıyor. Puan durumu tablosu bugün oynanacak Kayserispor - Fenerbahçe maçı ile değişikliğe uğrayacak. Maç sonuçlarına göre güncel puan durumu haberimizde. İşte Süper Lig 21. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu tablosu...
SÜPER LİG PUAN DURUMU (21. HAFTA GÜNCEL)
Süper Lig'de oynanan 21. hafta maç sonuçlarına göre, güncel puan durumu tablosu şu şekilde;
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1
|Başakşehir
|20
|13
|5
|2
|31
|10
|21
|44
|2
|Galatasaray
|20
|10
|6
|4
|38
|22
|16
|36
|3
|Beşiktaş
|20
|9
|6
|5
|38
|26
|12
|33
|4
|Yeni Malatyaspor
|20
|9
|6
|5
|32
|22
|10
|33
|5
|Trabzonspor
|20
|9
|6
|5
|36
|27
|9
|33
|6
|Konyaspor
|20
|8
|8
|4
|27
|21
|6
|32
|7
|Kasımpaşa
|20
|9
|2
|9
|38
|34
|4
|29
|8
|Sivasspor
|20
|7
|7
|6
|28
|27
|1
|28
|9
|Antalyaspor
|20
|8
|4
|8
|21
|29
|-8
|28
|10
|Alanyaspor
|20
|7
|4
|9
|18
|23
|-5
|25
|11
|Bursaspor
|20
|4
|12
|4
|19
|19
|0
|24
|12
|Fenerbahçe
|20
|5
|8
|7
|22
|27
|-5
|23
|13
|Göztepe
|20
|7
|1
|12
|20
|25
|-5
|22
|14
|Kayserispor
|20
|5
|7
|8
|17
|27
|-10
|22
|15
|Rizespor
|20
|4
|9
|7
|24
|29
|-5
|21
|16
|Ankaragücü
|20
|6
|2
|12
|17
|35
|-18
|20
|17
|BB Erzurumspor
|20
|3
|8
|9
|18
|26
|-8
|17
|18
|Akhisarspor
|20
|4
|5
|11
|20
|35
|-15
|17
SÜPER LİG 21. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak maçların sonucuna göre aşağıdaki liste güncellenecektir.
8 ŞUBAT CUMA
Kayserispor - Fenerbahçe:
9 ŞUBAT CUMARTESİ
Başakşehir - BB Erzurumspor:
Rizespor - Antalyaspor:
Beşiktaş - Bursaspor:
10 ŞUBAT PAZAR
Konyaspor - Yeni Malatyaspor:
Göztepe - Alanyaspor:
Galatasaray - Trabzonspor:
11 ŞUBAT PAZARTESİ
Ankaragücü - Kasımpaşa:
Sivasspor - Akhisarspor:
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.