Süper Lig puan durumu tablosuna göre hangi takım kaçıncı sırada? Süper Lig'in 20. hafta sonucuna göre Başakşehir 44 puanla lider konumda bulunuyor. Galatasaray ise 36 puanla 2. sırada yer alıyor. Puan durumu tablosu bugün oynanacak Kayserispor - Fenerbahçe maçı ile değişikliğe uğrayacak. Maç sonuçlarına göre güncel puan durumu haberimizde. İşte Süper Lig 21. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu tablosu...

SÜPER LİG PUAN DURUMU (21. HAFTA GÜNCEL)

Süper Lig'de oynanan 21. hafta maç sonuçlarına göre, güncel puan durumu tablosu şu şekilde;

O G B M A Y AV P 1 Başakşehir 20 13 5 2 31 10 21 44 2 Galatasaray 20 10 6 4 38 22 16 36 3 Beşiktaş 20 9 6 5 38 26 12 33 4 Yeni Malatyaspor 20 9 6 5 32 22 10 33 5 Trabzonspor 20 9 6 5 36 27 9 33 6 Konyaspor 20 8 8 4 27 21 6 32 7 Kasımpaşa 20 9 2 9 38 34 4 29 8 Sivasspor 20 7 7 6 28 27 1 28 9 Antalyaspor 20 8 4 8 21 29 -8 28 10 Alanyaspor 20 7 4 9 18 23 -5 25 11 Bursaspor 20 4 12 4 19 19 0 24 12 Fenerbahçe 20 5 8 7 22 27 -5 23 13 Göztepe 20 7 1 12 20 25 -5 22 14 Kayserispor 20 5 7 8 17 27 -10 22 15 Rizespor 20 4 9 7 24 29 -5 21 16 Ankaragücü 20 6 2 12 17 35 -18 20 17 BB Erzurumspor 20 3 8 9 18 26 -8 17 18 Akhisarspor 20 4 5 11 20 35 -15 17



SÜPER LİG 21. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak maçların sonucuna göre aşağıdaki liste güncellenecektir.

8 ŞUBAT CUMA

Kayserispor - Fenerbahçe:

9 ŞUBAT CUMARTESİ

Başakşehir - BB Erzurumspor:

Rizespor - Antalyaspor:

Beşiktaş - Bursaspor:

10 ŞUBAT PAZAR

Konyaspor - Yeni Malatyaspor:

Göztepe - Alanyaspor:

Galatasaray - Trabzonspor:

11 ŞUBAT PAZARTESİ

Ankaragücü - Kasımpaşa:

Sivasspor - Akhisarspor: