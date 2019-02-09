Galatasaray ile Trabzonspor, Süper Lig'in 21. haftasında karşı karşıya geliyor. Zirve yarışında lider Başakşehir'in 8 puan gerisinde olan Galatasaray, taraftarı önünde ezeli rakibini yenerek aradaki pan farkını kapatmak istiyor. Trabzonspor ise deplasmandan galibiyetle ayrılarak zirveye yarışından kopmak istemeyecek. Galatasaray'ın forvet transferi Mbaye Diagne'nin bu zorlu karşılaşmada oynayıp oynamayacağı da merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Diagne maçta oynayacak mı? İşte karşılaşmanın detayları...

GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak maç 10 Şubat Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak karşılaşmada Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk'ün yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Dördüncü hakem ise Arda Kardeşler olacak.

DİAGNE TRABZONSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray'ın yeni transferi Mbaye Diagne, ilk kez bir karşılaşmada sarı-kırmızılı formayı giyecek.

Ara transfer döneminde Kasımpaşa'dan 10 milyon avro bonservis ücretiyle kadroya katılan Senegalli futbolcu, lacivert-beyazlı takımdan kalan cezasını tamamladı.

Ligin ilk yarısından sarı kart cezası bulunan 27 yaşındaki futbolcu, Kasımpaşa'nın Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor ile yaptığı son 16 turu ilk maçından sonra kırmızı kart görerek 4 maç men cezasına çarptırılmıştı.

Diagne, sarı kart cezası nedeniyle Kasımpaşa'nın ligde 18. haftada Çaykur Rizespor'la yaptığı maçta görev alamadı. Kırmızı kart cezası nedeniyle Kasımpaşa'dayken Aytemiz Alanyaspor ile kupa rövanşında ve 19. haftadaki Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyen Diagne, Galatasaray'a transfer olduktan sonra da 20. haftada ligdeki Aytemiz Alanyaspor ile kupadaki Hatayspor müsabakalarında sahaya çıkamadı.

Ligin ilk yarısında 20 gol atan Mbaye Diagne'nin Trabzonspor karşılaşmasıyla Galatasaray'daki ilk maçına çıkacak.

TERİM, 99 GÜN SONRA EVİNDE LİG MAÇINDA

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 99 gün sonra Türk Telekom Stadı'nda bir lig maçında takımının başında olacak.

Ligin 11. haftasında 2 Kasım 2018'de iç sahada oynanan Fenerbahçe derbisinden sonra Fatih Terim'e 10 maç ceza verildi. Tecrübeli teknik adam, Trabzonspor karşılaşmasıyla söz konusu müsabakadan sonra ilk kez Türk Telekom Stadı'nda bir lig maçında saha kenarından takımını yönetecek.

Fatih Terim, Türkiye Kupası son 16 turu rövanşındaki Boluspor maçında taraftarının önüne çıkmıştı. Ligde üst üste Göztepe ve Aytemiz Alanyaspor deplasmanlarına giden Galatasaray'da Fatih Terim, kupada Türk Telekom Stadı'nda Hatayspor ile oynanan çeyrek final maçında ise babası Talat Terim'in vefatı nedeniyle görev yapamamıştı.

NAGATOMO FORMASINA KAVUŞUYOR

Galatasaray'ın Japon futbolcusu Yuto Nagatomo, 48 gün sonra sarı-kırmızılı takımla maça çıkacak.

Galatasaray formasını son olarak ligin 17. haftasında 23 Aralık 2018'de Demir Grup Sivasspor karşısında giyen Nagatomo, Japonya Milli Takımı ile Asya Kupası'nda forma giydi.

Trabzonspor'a karşı savunmanın solunda görev alması beklenen 32 yaşındaki futbolcu, 48 gün sonra sarı-kırmızılı formayla mücadele edecek.

Yuto Nagatomo'nun formasını giydiği Japonya, Asya Kupası'nda finalde mücadele etti. Japonya, Katar'a 3-1 mağlup olarak organizasyonu 2. tamamladı.

29 MAÇTIR SAHASINDA 3 PUAN VERMİYOR

Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Süper Lig'de oynadığı karşılaşmalarda rakiplerine 3 puan şansı tanımadı. En son 2016-2017 sezonunda Kasımpaşa'ya 3-1 yenilen sarı-kırmızılılar bu tarihten sonraki 29 maçta yenilmedi. Söz konusu müsabakalarda Aslan 24 galibiyet elde ederken, 5 kez de berabere kaldı.

FERNANDO VE SİNAN GÜMÜŞ CEZALI

Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesinde iki futbolcunun sarı kart cezası bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Brezilyalı futbolcu Fernando ile golcü oyuncu Sinan Gümüş, kart cezalarından dolayı mücadelede forma giyemeyecek. Cimbom'da ayrıca Mariano da sarı kart sınırında bulunuyor.

127. RANDEVU

Galatasaray ile Trabzonspor, bugüne kadar Süper Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel müsabakalar olmak üzere toplam 126 kez mücadele etti. Söz konusu mücadelelerde sarı-kırmızılılar 57 kez sahadan galip ayrılırken, bordo-mavililer ise 42 kez rakibini mağlup etti. 27 maçta ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Geride kalan karşılaşmalarda Aslan 163, Karadeniz ekibi ise 141 kez rakip fileleri havalandırdı.

LİGDE 92. MAÇ

İki takım arasında Süper Lig'de yapılan 91 karşılaşmadan Galatasaray 40 kez 3 puan sevinci yaşarken, Trabzonspor da 30 kez sahadan galip ayrıldı. 21 maç ise kazanan çıkmadı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 116, bordo-mavililer ise 104 gol attı.

SON 12 KARŞILAŞMADA BERABERLİK YOK

Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan son maçlarda beraberlik sonucu bulunmuyor. İki takım arasındaki son 12 müsabakada taraftar birbirine üstünlük sağlayamadı. Bu karşılaşmalarda iki tarafın da 6'şar galibiyeti bulunuyor.