Kayserispor - Fenerbahçe maçı ile Süper Lig'in 21. hafta perdesi açılacak .Bugüne kadar iki takım 55 kez karşılaştı. 10 kez oynanan Türkiye Kupası maçında Fenerbahçe 6 kez kazanırken Kayserispor 2 kez kazandı. 2 maç da berabere bitti. Süper Lig'de iki takım arasında oynanan 45 maçta ise İstikbal Mobilya Kayserispor 8 kez kazanırken Fenerbahçe ise 28 kez kazandı. 9 maç da berabere bitti. Peki, Kayserispor - Fenerbaçhe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 21. haftasında Kayserispor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Kayserispor - Fenerbahçe maçı bugün saat 20.30'da başlayacak. Büyükşehir Belediye Kadir Has Stadı'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Alper Ulusoy'un düdük çalacağı karşılaşmada yardımcı hakemlik görevlerini Mustafa Emre Eyisoy ile Volhkan Ahmet Narinç üstlenecek. Dördüncü hakem ise Koray Gençerler olacak.

KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE REKABETİ

Spor Toto Süper Lig'in 21.haftasında Kayseri'de kritik bir müsabaka oynanacak. İstikbal Mobilya Kayserispor ile Fenerbahçe, 3 puan için sahaya çıkacak. Bugün saat 20:30 da oynanacak maç için iki takım da hazırlıklarını tamamladı, maç saatini beklemeye çekildi.

Bugüne kadar iki takım 55 kez karşılaştı. 10 kez oynanan Türkiye Kupası maçında Fenerbahçe 6 kez kazanırken İstikbal Mobilya Kayserispor 2 kez kazandı. 2 maç da berabere bitti. Fenerbahçe 25 gol atarken İstikbal Mobilya Kayserispor ise 10 gol atabildi.

Süper Lig'de iki takım arasında oynanan 45 maçta ise İstikbal Mobilya Kayserispor 8 kez kazanırken Fenerbahçe ise 28 kez kazandı. 9 maç da berabere bitti. İstikbal Mobilya Kayserispor, rakibine 47 gol atarken kalesinde ise 103 gol gördü. İki takım arasında İstanbul'da oynanan 23 maçta İstikbal Mobilya Kayserispor, 3 kez Fenerbahçe ise 17 kez kazandı. 3 maç da berabere bitti. Sarı Kırmızılı takım, Kadıköy'de 28 gol atarken kalesinde ise 66 gol gördü.

Kayseri'de oynanan 22 müsabakada ise İstikbal Mobilya Kayserispor 5 kez kazandı. Fenerbahçe ise 11 kez güldü. 6 kez de Kayseri'de eşitlik bozulmadı. Sarı Kırmızılı ekip, sahasında oynadığı lig maçlarında rakibine 19 gol attı kalesinde ise 37 gol gördü.

EN FARKLI MAÇLAR

Fenerbahçe ile Kayserispor arasında Süper Lig'de oynanan müsabakalar arasında en gollü maçlar var. Kayserispor, rakibine karşı en farklı galibiyetini 2016-2017 sezonunda sahasında 4-1 ile 2008/2009 sezonunda da deplasmanda 1-4'lük sonuçlarla alırken Fenerbahçe ise 2004/2005 sezonunda 7-0 ve 1994/1995 sezonunda 8-1 kazanarak elde etti. Fenerbahçe 2013/2014 sezonunda da sahasında 5-1 kazanmıştı. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakada 5 gol atılmış, 3 puanı alan taraf İstikbal Mobilya Kayserispor olmuştu.

İşte iki takım arasındaki maçlar ve sonuçları:

Türkiye Kupası

2016/2017 Fenerbahçe-İ.M.Kayserispor 3-0

2016/2017 İ.M.Kayserispor-Fenerbahçe 0-3

2015/2016 Fenerbahçe-İ.M.Kayserispor 1-0

2014/2015 İ.M.Kayserispor-Fenerbahçe 1-1

2014/2015 Fenerbahçe-İ.M.Kayserispor 1-2

2011/2012 Fenerbahçe-İ.M.Kayserispor 5-4 (p)

2007/2008 İ.M.Kayserispor-Fenerbahçe 0-0

2004/2005 Fenerbahçe-İ.M.Kayserispor 4-0

1973/1974 İ.M.Kayserispor-Fenerbahçe 3-2

1973/1974 Fenerbahçe-İ.M.Kayserispor 5-0

Süper Lig

2018/2019 Fenerbahçe-İ.M.Kayserispor 2-3

2017/2018 İ.M.Kayserispor-Fenerbahçe 0-5

2017/2018 Fenerbahçe-İ.M.Kayserispor 3-3

2016/2017 İ.M.Kayserispor-Fenerbahçe 4-1

2016/2017 Fenerbahçe-İ.M.Kayserispor 3-3

2015/2016 Fenerbahçe-İ.M.Kayserispor 1-0

2015/2016 İ.M.Kayserispor-Fenerbahçe 0-1

2013/2014 İ.M.Kayserispor-Fenerbahçe 0-2

2013/2014 Fenerbahçe-İ.M.Kayserispor 5-1

2012/2013 Fenerbahçe-İ.M.Kayserispor 2-1

2012/2013 İ.M.Kayserispor-Fenerbahçe 1-1

2011/2012 Fenerbahçe-İ.M.Kayserispor 4-0

2011/2012 İ.M.Kayserispor-Fenerbahçe 0-1

2010/2011 Fenerbahçe-İ.M.Kayserispor 2-0

2010/2011 İ.M.Kayserispor-Fenerbahçe 2-0

2009/2010 Fenerbahçe-İ.M.Kayserispor 2-0

2009/2010 İ.M.Kayserispor-Fenerbahçe 1-1

2008/2009 İ.M.Kayserispor-Fenerbahçe 0-2

2008/2009 Fenerbahçe-İ.M.Kayserispor 1-4

2007/2008 Fenerbahçe-İ.M.Kayserispor 2-1

2007/2008 İ.M.Kayserispor-Fenerbahçe 2-1

2006/2007 İ.M.Kayserispor-Fenerbahçe 2-2

2006/2007 Fenerbahçe-İ.M.Kayserispor 4-1

2005/2006 İ.M.Kayserispor-Fenerbahçe 1-0

2005/2006 Fenerbahçe-İ.M.Kayserispor 3-0

2004/2005 Fenerbahçe-İ.M.Kayserispor 7-0

2004/2005 İ.M.Kayserispor-Fenerbahçe 0-2

1997/1998 Fenerbahçe-İ.M.Kayserispor 1-2

1997/1998 İ.M.Kayserispor-Fenerbahçe 0-3

1995/1996 İ.M.Kayserispor-Fenerbahçe 1-3

1995/1996 Fenerbahçe-İ.M.Kayserispor 2-1

1994/1995 İ.M.Kayserispor-Fenerbahçe 1-2

1994/1995 Fenerbahçe-İ.M.Kayserispor 8-1

1993/1994 Fenerbahçe-İ.M.Kayserispor 0-0

1993/1994 İ.M.Kayserispor-Fenerbahçe 1-1

1992/1993 Fenerbahçe-İ.M.Kayserispor 3-2

1992/1993 İ.M.Kayserispor-Fenerbahçe 0-3

1985/1986 İ.M.Kayserispor-Fenerbahçe 3-3

1985/1986 Fenerbahçe-İ.M.Kayserispor 3-2

1979/1980 Fenerbahçe-İ.M.Kayserispor 4-2

1979/1980 İ.M.Kayserispor-Fenerbahçe 0-0

1974/1975 Fenerbahçe-İ.M.Kayserispor 2-1

1974/1975 İ.M.Kayserispor-Fenerbahçe 0-3

1973/1974 Fenerbahçe-İ.M.Kayserispor 2-0

1973/1974 İ.M.Kayserispor-Fenerbahçe 0-0

KARAMAN İLE YANAL 18. KEZ KARŞILAŞACAK

Teknik Direktör Hikmet Karaman ile Ersun Yanal, Cuma günü 18.kez karşı karşıya gelecek.

Spor Toto Süper Lig'de mücadele veren İstikbal Mobilya Kayserispor ile Fenerbahçe, Cuma günü Kayseri Kadir Has Stadı'nda karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki mücadele kadar iki takımın başında bulunan teknik direktörler arasındaki çekişme de önem arzediyor. Sarı Kırmızılı takımın başında bulunan Hikmet Karaman ile Fenerbahçe'nin başında bulunan Ersun Yanal, bugüne kadar birbirlerine 17 kez rakip oldular. Bu maçlarda 3 beraberlik çıkarken 10 kez Ersun Yanal 4 kez de Hikmet Karaman galibiyet aldı.

Hikmet Karaman, Ankaragücü'nün başında iken Ersun Yanal yönetimindeki Manisaspor'u 1-0, Gaziantepspor'un başında iken Ersun Yanal yönetimindeki Eskişehirspor'u 2-0, Kocaelispor'un başında iken Ersun Yanal yönetimindeki Ankaragücü'nü 4-0 ve yine Ersun Yanal yönetimindeki Denizlispor'u Adanaspor ile 3-2 yenmişti.

İki teknik direktör arasında oynanan 17 maçta Hikmet Karaman'ın takımları 21 gol artarken Ersun Yanal takımları ise 32 gol kaydetti. İşte iki teknik direktörün birbirine rakip olduğu maçlar ve skorları:

(H.K.) Ç.Rizespor - (E.Y.) Trabzonspor 0-1

(E.Y.) Trabzonspor - (H.K.) Ç.Rizespor 2-2

(H.K.) Ç.Rizespor - (E.Y.) Trabzonspor 0-2

(E.Y.) Trabzonspor - (H.K.) Ç.Rizespor 3-2

(E.Y.) Fenerbahçe - (H.K.) Erciyesspor 2-1

(H.K.) Bursaspor - (E.Y.) Eskişehirspor 0-0

(E.Y.) Eskişehirspor - (H.K.) Gaziantep 4-0

(E.Y.) Eskişehirspor - (H.K.) Gaziantep 0-2

(E.Y.) Trabzonspor - (H.K.) Osmanlıspor 2-1

(E.Y.) Manisaspor - (H.K.) Ankaragücü 0-1

(E.Y.) Gençlerbirliği - (H.K.) Ç.Rizespor 1-0

(H.K.) Kocaelispor - (E.Y.) Gençlerbirliği 1-3

(H.K.) Kocaelispor - (E.Y.) Ankaragücü 4-4

(E.Y.) Ankaragücü - (H.K.) Kocaelispor 2-0

(H.K.) Kocaelispor - (E.Y.) Ankaragücü 4-0

(E.Y.) Ankaragücü - (H.K.) Adanaspor 4-0

(H.K.) Adanaspor - (E.Y.) Denizlispor 3-2