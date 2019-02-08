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’in babası ebediyete uğurlandı

’in ’daki cenazesinde dünyası bir araya geldi... G.Saray takımı tam kadro, ’in yanında yer aldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in 94 yaşında vefat eden babası Talat Terim, Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.

KATILIM BÜYÜKTÜ
Öğle vakti kılınan cenaze namazına Galatasaray takımı ve Başkan Mustafa Cengiz ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Valisi Mahmut Demirtaş, eski Başkanı Dursun Özbek ve sanat camiasından çok sayıda isim katıldı. Ayrıca vatandaşlar da Asri Mezarlığı Camisi'nde yerini aldı. Fatih Terim'in zaman zaman ayakta durmakta bile zorlandığı gözlendi.



DEMİRÖREN'DEN BÜYÜK VEFA
Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören bu acılı gününde Terim'i yalnız bırakmadı... başkanvekili Ali Dürüst de cenazedeki yerini aldı.




SON KEZ İŞTE BÖYLE BAKTI
'in babasının mezarı başındaki son bakışı yürek dağladı... Tecrübeli hoca uzun süre mezarın başından ayrılamadı.


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