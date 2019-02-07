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  • 07.02.2019 17:03
  • Son Güncelleme: 07.02.2019 17:03

'ya sevk edildi

kulübü, Hatayspor maçındaki saha olayları nedeniyle 'na sevk edildi.

Galatasaray PFDK'ya sevk edildi

kulübü, Hatayspor maçındaki saha olayları nedeniyle 'na sevk edildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hukuk Müşavirliği'nce 07.02.2019 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 06.02.2019 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-HATAYSPOR müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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