Usta spor yorumcusu Erman Toroğlu Türk futbolunun içinde bulunduğu durumla ilgili gündemi sarsacak tespitlerde bulundu. İşte Toroğlu'nun gündeme damga vuracak açıklamaları...
Dört büyük takım yavaş yavaş akıllanmaya başladılar ama tam değil...
Hala kaşıntı var. Bakınız, bir futbolcuyu sahada oynatmak istiyorsanız "Ben seni döverim, sana ceza veririm, seni tek ayaküstünde durdururum" gibi tehditlerle oynatamazsınız.
Erman Toroğlu: Amiral gemileri battı
Usta spor yorumcusu Erman Toroğlu Türk futbolunun içinde bulunduğu durumla ilgili gündemi sarsacak tespitlerde bulundu. Toroğlu, "Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray için Türk futbolunun amiral gemileri dediler. Kaptanlar gemileri bataklığa soktu. Yapılan transferlerin hatalı olduğunu, çok para verildiğini söyledim. Yorumlarım bazı yöneticilere ters geldi." ifadelerini kullandı.
Usta spor yorumcusu Erman Toroğlu Türk futbolunun içinde bulunduğu durumla ilgili gündemi sarsacak tespitlerde bulundu. İşte Toroğlu'nun gündeme damga vuracak açıklamaları...
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