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çok farklı

Euroleague’de son 2 maçını kaybeden Lacivert-Beyazlılar, önünde rahat kazandı. böylece 14. galibiyetini aldı.

Anadolu Efes çok farklı
THY Euroleague normal sezon 22. hafta maçında Anadolu Efes evinde İspanyol ekibi Gran Canaria'yı 93-74 mağlup etmeyi başardı. Temsilcimiz böylece 14. galibiyetini aldı ve 4. sıradaki yerini korudu.

CANARIA GERİ DÖNDÜ
Maça hızlı başlayan Anadolu Efes ilk çeyreği 26-19 önde tamamladı. Ancak Lacivert-Beyazlılar ikinci çeyrekte savunmada büyük hatalar yapınca devreye 46-43 önde girdi.

FARKI YENİDEN AÇTIK
Efes 3. periyotta yeniden direksiyonu eline aldı ve farkı 9 sayıya çıkardı: 69-60. Son 10 dakikada çok rahat bir oyun oynayan Efes maçı da farklı kazandı: 93-74.

SİMON 25 SAYIYLA YILDIZLAŞTI
Dün adına en skorer isim Krunoslav Simon oldu... Hırvat yıldız 25 sayı atarken, 4 de ribaund aldı.

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