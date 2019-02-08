Anadolu Efes çok farklı

THY Euroleague normal sezon 22. hafta maçında Anadolu Efes evinde İspanyol ekibi Gran Canaria'yı 93-74 mağlup etmeyi başardı. Temsilcimiz böylece 14. galibiyetini aldı ve 4. sıradaki yerini korudu.
CANARIA GERİ DÖNDÜ
Maça hızlı başlayan Anadolu Efes ilk çeyreği 26-19 önde tamamladı. Ancak Lacivert-Beyazlılar ikinci çeyrekte savunmada büyük hatalar yapınca Gran Canaria devreye 46-43 önde girdi.
FARKI YENİDEN AÇTIK
Efes 3. periyotta yeniden direksiyonu eline aldı ve farkı 9 sayıya çıkardı: 69-60. Son 10 dakikada çok rahat bir oyun oynayan Efes maçı da farklı kazandı: 93-74.
SİMON 25 SAYIYLA YILDIZLAŞTI
Dün Anadolu Efes adına en skorer isim Krunoslav Simon oldu... Hırvat yıldız 25 sayı atarken, 4 de ribaund aldı.
CANARIA GERİ DÖNDÜ
Maça hızlı başlayan Anadolu Efes ilk çeyreği 26-19 önde tamamladı. Ancak Lacivert-Beyazlılar ikinci çeyrekte savunmada büyük hatalar yapınca Gran Canaria devreye 46-43 önde girdi.
FARKI YENİDEN AÇTIK
Efes 3. periyotta yeniden direksiyonu eline aldı ve farkı 9 sayıya çıkardı: 69-60. Son 10 dakikada çok rahat bir oyun oynayan Efes maçı da farklı kazandı: 93-74.
SİMON 25 SAYIYLA YILDIZLAŞTI
Dün Anadolu Efes adına en skorer isim Krunoslav Simon oldu... Hırvat yıldız 25 sayı atarken, 4 de ribaund aldı.
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