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  • 07.02.2019 16:56
  • Son Güncelleme: 07.02.2019 17:16

Son dakika: 'a büyük şok! 3. Lig'e düşürüldüler...

2. Lig Beyaz Grup takımlarından , üst üste ikinci kez maça çıkmaması gerekçesiyle bir alt lige düşürüldü.

Gaziantepspor'a kötü haber!

Türkiye Futbol Federasyonu () Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan (PFDK) yapılan açıklamada,

"Gaziantepspor Kulübünün, 3.2.2019'daki Gaziantepspor-Niğde Anadolu Futbol TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında (20. hafta), müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesi nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ikinci kez gerçekleştirilmesinden dolayı Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24/1-a maddesi uyarınca 0-3 hükmen mağlup sayılmasına, bir alt lige düşürülmesine ve bu müsabaka tarihinden itibaren bu takıma müsabakası olan diğer takımların müsabakaları oynamaksızın hükmen galip sayılmalarına karar verilmiştir." denildi.

, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta İnegölspor ile yapması planlanan 19. hafta mücadelesine de çıkmamıştı.

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