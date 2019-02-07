Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın, düzenlediği basın toplantısında Ozan Tufan'la ilgili çarpıcı bir yorum yaptı.

'OZAN'I FUTBOLCU OLDUĞUNA İKNA ETMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Fenerbahçe'den kiralanan 23 yaşındaki futbolcunun hazır olmadığını ifade eden Yalçın, "Ozan Tufan'ın durumunu zaten biliyorsunuz. 13 aydan beri maç oynamamış, çok dışarıda kalmış bir oyuncu. Onu tekrar bu oyuna adapte etmeye çalışıyoruz. Ozan'ı futbolcu olduğuna biraz da ikna etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

SERGEN YALÇIN FARKI

Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftası öncesi göreve gelen teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı 8 maçta 3 galibiyet ve 4 beraberlik aldı, sadece bir kez kaybetti.

Sezona teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde başlayan, 11 haftalık periyotta 12 puan toplayan turuncu-yeşilliler, deneyimli teknik adamla yolların ayrılmasının ardından Sergen Yalçın'ı takımın başına getirdi. Aytemiz Alanyaspor, teknik direktör Yalçın yönetiminde aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekti.

Turuncu-yeşilli ekip, Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı ilk maçında Kayserispor'u 5-0 yenerken, ardından deplasmanda Atiker Konyaspor'a 2-0 mağlup oldu. 15'inci haftada konuk ettiği Beşiktaş ile golsüz berabere kalan Aytemiz Alanyaspor, daha sonra dış sahada Çaykur Rizespor, evinde de Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

Aytemiz Alanyaspor, ligin ikinci yarısına ise galibiyetlerle başladı. İkinci devrenin ilk haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u 2-0 yenen turuncu-yeşilli ekip, sonrasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti.

Alanyaspor son olarak ise Galatasaray'la 1-1 berabere kaldı.

Aytemiz Alanyaspor, Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı maçlarda 12 gol atarken, kalesinde 5 gol gördü.