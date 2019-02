NBA All Star 2019 için geri sayım başladı. Her yıl birbirinden yıldız basketbolcuların parkeye çıktığı Amerkan Basketbol Ligi'nin (NBA) bu sene 68'incisi yapılacak All-Star maçı için bekleyiş sürüyor. LeBron James, Kevin Durant, Stephen Curry gibi yıldızların da yer alaağı NBA All Star 2019 ne zaman olacak? İşte ayrıntılar...

NBA ALL-STAR 2019 NE ZAMAN?

NBA All-Star etkinlikleri, ABD'nin Charlotte kentindeki Spectrum Center'ın ev sahipliğinde 16-18 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

YARIŞMALARA HANGİ OYUNCULAR KATILACAK?

Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) 68'inci All-Star maçında smaç, yetenek ve üçlük yarışmasına katılacak oyuncular belli oldu.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre smaç kategorisinde Miles Bridges (Charlotte Hornets), John Collins (Atlanta Hawks), Hamidou Diallo (Oklahoma City Thunder), Dennis Smith Jr. (New York Knicks) yarışacak.

Üçlük yarışmasında ise Devin Booker (Phoenix Suns), Seth Curry (Portland Trail Blazers), Stephen Curry (Golden State Warriors), Danny Green (Toronto Raptors), Joe Harris (Brooklyn Nets), Buddy Hield (Sacramento Kings), Damian Lillard (Portland Trail Blazers), Khris Middleton (Milwaukee Bucks), Dirk Nowitzki (Dallas Mavericks) ve Kemba Walker (Charlotte Hornets) yer alıyor.

Yetenek müsabakasında da Mike Conley (Memphis Grizzlies), Luka Doncic (Dallas Mavericks), De'Aaron Fox (Sacramento Kings), Nikola Jokic (Denver Nuggets), Kyle Kuzma (Los Angeles Lakers), Jayson Tatum (Boston Celtics), Nikola Vucevic (Orlando Magic) ve Trae Young (Atlanta Hawks) kozlarını paylaşacak.

NBA ALL-STAR'DA YEDEKLER BELİRLENDİ

68'inci NBA All-Star maçında Doğu ve Batı konferanslarında yer alacak yedek oyuncular belli oldu.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Charlotte kentindeki Spectrum Center'ın ev sahipliğinde 17 Şubat'ta gerçekleştirilecek 68. NBA All-Star maçında konfederasyon takımlarının yedek kadroları belirlendi.

Batı Konferansı'nın yedeklerinde Anthony Davis (New Orleans Pelicans), LaMarcus Aldridge (San Antonio Spurs), Nikola Jokic (Denver Nuggets), Damian Lillard (Portland Trail Blazers), Klay Thompson (Golden State Warriors), Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves) ve Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder) yer aldı.

Doğu Konferansı'nda ise Bradley Beal (Washington Wizards), Blake Griffin (Detroit Pistons), Kyle Lowry (Toronto Raptors), Khris Middleton (Milwaukee Bucks), Victor Oladipo (Indiana Pacers), Ben Simmons (Philadelphia 76ers) ve Nikola Vucevic (Orlando Magic) yedek kadroya adlarını yazdırdı.

Geçen hafta duyurulan takım kaptanları ve sahaya ilk 5'te çıkacak oyuncular listesinde ise Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James'in kaptanlığını üstlendiği Batı Konferansı Kevin Durant, Stephen Curry (Golden State Warriors), James Harden (Houston Rockets) ve Paul George'dan (Oklahoma City Thunder), Milwaukee Bucks'ın Nijerya asıllı Yunan basketbolcusu Giannis Antetokounmpo'nun önderliğindeki Doğu Konferansı ise Kyrie Irving (Boston Celtics), Kemba Walker (Charlotte Hornets), Kawhi Leonard (Toronto Raptors) ve Joel Embiid'den (Philadelphia 76ers) oluşmuştu.

BAŞANTRENÖRLER BELLİ OLDU

Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) 68'inci All-Star maçında görev yapacak başantrenörler belli oldu.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre NBA All-Star maçında Los Angeles Lakers'tan LeBron James ve Milwaukee Bucks'tan Giannis Antetokounmpo'nun oluşturacağı takımlarda görev yapacak başantrenörler belirlendi.

Karşılaşmada LeBron James'in takımının başantrenörlüğünü Denver Nuggets'ı çalıştıran Mike Malone yapacak.

Giannis Antetokounmpo'nun takımında ise başantrenörlüğü, Milwaukee Bucks'ın başında bulunan Mike Budenholzer üstlenecek.