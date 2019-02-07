4 büyükler oyuncularına ne kadar maaş ödüyor? İşte 2019 rakamları
4 büyüklerde forma giyen futbolcuların yıllık kazançları dudak uçuklatıyor. Takımların, oyuncularıan ödediği rakamlar, pek çoğumuzun hayalini bile kurmakta güçlük çekeceği cinsten. İşte 4 büyüklerin futbolculara ödediği maaşlar.
07.02.2019 13:15 - Son Güncelleme: 07.02.2019 13:26
Futbolcuların aldığı maaşlar zaman zaman eleştirilere sebep olsa da, bazen gösterilen performanslar aldığı paranın hakkını vermesi olarak yorumlanabiliyor. Bazen de uzun dönemli sözleşmeler ve yüksek yıllık ücretleri kulüplere büyük sıkıntılar çıkartıyor. İşte 4 büyüklerde oynayan futbolcuların kazandığı yıllık ücretler...
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