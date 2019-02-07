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’da ilk hedef Trezeguet

Sarı-Kırmızılılar ara in son gününde de istediği Trezeguet için şimdiden plan yapıyor.



Çok hareketli bir ara transfer dönemi geçiren Galatasaray şimdiden yeni sezon için de planlarını yapıyor. Kadrodaki büyük değişimi sürdürmeyi düşünen Sarı-Kırmızılılar'ın transfer listesinin ilk sırasında Trezeguet bulunuyor.

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