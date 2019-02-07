Bugünkü
Takvim

’ın gözü Grgic’te

Bu sezon sağ bek ini gerçekleşterimeyen yönetim ’te oynayan genç Hırvat yıldızı gözüne kestirdi...

Kartal’ın gözü Grgic’te
Şenol Güneş'in ısrarla Gökhan Gönül'ün arkasına bir sağ bek istemesine rağmen i gerçekleştiremeyen Beşiktaş yönetimi hedefi belirledi... Gözünü genç ve maliyeti düşük isimlere çeviren Siyah-Beyazlılar, Hırvat Ligi takımlarından Osijek'te forma giyen Alen Grgic'i yakın takibe aldı. 24 yaşındaki futbolcunun kulübüyle sözleşmesi 2020 yılında sona erecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriKartal’ın gözü Grgic’te
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri