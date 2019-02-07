Kartal’ın gözü Grgic’te

Şenol Güneş'in ısrarla Gökhan Gönül'ün arkasına bir sağ bek istemesine rağmen transferi gerçekleştiremeyen Beşiktaş yönetimi hedefi belirledi... Gözünü genç ve maliyeti düşük isimlere çeviren Siyah-Beyazlılar, Hırvat Ligi takımlarından Osijek'te forma giyen Alen Grgic'i yakın takibe aldı. 24 yaşındaki futbolcunun kulübüyle sözleşmesi 2020 yılında sona erecek.
- Spor
- 07.02.2019
- Gazete
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