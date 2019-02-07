Sezon başı Feerbahçe'de büyük umutlarla sportif direktörlük koltuğuna oturtulan Damien Comolli 'transfer sihirbazı' olarak lanse edilmişti... Fransız futbol adamı tam 11 ismi takıma dahil ederken, zaten ekonomik krizde olan Fenerbahçe yıllık 200 milyon lira yükün altına girmişti. Ancak Comolli'nin aldığı futbolcular büyük hayal kırıklığı yarattı.
- Spor
- 07.02.2019
- Gazete
Fenerbahçe'de 200 milyon liralık zarar! Comolli'nin sezon başındaki transferleri fiyasko oldu
‘Transfer sihirbazı’ denilen Comolli’nin getirdiği futbolcuların F.Bahçe’ye 1 yıllık maliyeti 200 milyon lira oldu. Ancak bu isimler çok büyük bir hayal kırıklığı yarattı.
Sezon başı Feerbahçe'de büyük umutlarla sportif direktörlük koltuğuna oturtulan Damien Comolli 'transfer sihirbazı' olarak lanse edilmişti... Fransız futbol adamı tam 11 ismi takıma dahil ederken, zaten ekonomik krizde olan Fenerbahçe yıllık 200 milyon lira yükün altına girmişti. Ancak Comolli'nin aldığı futbolcular büyük hayal kırıklığı yarattı.
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