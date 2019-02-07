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'de sezon sonu 5 isim yolcu!

Devre arasında Reyes ve Barış kiralandı... Sezon sonu Slimani, Ayew, Tolga, Benzia ve Frey gönderilecek.

Sezon başında 'ye transfer olan 11 futbolcuda 2'siyle devre arasında yollar ayrıldı. Diego Reyes, İspanyol Leganes'e, Barış Alıcı ise 'a kiralık olarak gönderildi.



GERİ DÖNECEKLER
Sezon sezonunda ise kiralık sözleşmeleri bitecek olan Islam Slimani, Andre Ayew ve Yassine Benzia takımlarına geri dönecek. Yine performansı büyük hayal kırıklığı yaratan Michael Frey ve sakatlığı geçmeyen Tolga gönderilecek.

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