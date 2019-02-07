Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan 11 futbolcuda 2'siyle devre arasında yollar ayrıldı. Diego Reyes, İspanyol Leganes'e, Barış Alıcı ise Yeni Malatyaspor'a kiralık olarak gönderildi.
GERİ DÖNECEKLER
Sezon sezonunda ise kiralık sözleşmeleri bitecek olan Islam Slimani, Andre Ayew ve Yassine Benzia takımlarına geri dönecek. Yine performansı büyük hayal kırıklığı yaratan Michael Frey ve sakatlığı geçmeyen Tolga gönderilecek.
GERİ DÖNECEKLER
Sezon sezonunda ise kiralık sözleşmeleri bitecek olan Islam Slimani, Andre Ayew ve Yassine Benzia takımlarına geri dönecek. Yine performansı büyük hayal kırıklığı yaratan Michael Frey ve sakatlığı geçmeyen Tolga gönderilecek.
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