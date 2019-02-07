Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. Siyah-Beyazlı yönetim Spor Toto Süper Lig'de mücadele edeecği Resmi A Takım oyuncu listesini Türkiye Futbol Federasyonu'na verdi. Siyah-Beyazlı takımın listesinde takımdan ayrılacağı iddia edilen Quaresma ile birlikte kadro dışı kalan Tolga Zengin ve Gökhan Töre de yer aldı.
AFFEDİLME ŞANSLARI OLUŞTU
Kartal'da 3 futbolcunun 2. yarı takımda düşünülmediği söylenmesine rağmen listede yer bulması önemli bir gelişme olarak yorumlandı. Gökhan Töre ve Tolga Zengin'e affedilme şansı da doğmuş oldu.
GENÇLER DE YER BULDU
TFF'ye verilen listede Muhayer Oktay, Erdem Seçgin ve Alpay Çelebi gibi gençlere yer verilmesi de gözden kaçmadı.
BURADA MUTLUYUM
Premier Lig kulüplerinin peşinde olduğu Dorukhan, "Burada mutluyum. Ayrılmak istemiyorum" dedi.
- Spor
- 07.02.2019
- Gazete
Beşiktaş’tan sürpriz karar
Beşiktaş, TFF’ye oyuncu listesini gönderdi. Bu listede gözden çıkarılan Quaresma, Tolga Zengin ve Gökhan Töre de yer aldı.
Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. Siyah-Beyazlı yönetim Spor Toto Süper Lig'de mücadele edeecği Resmi A Takım oyuncu listesini Türkiye Futbol Federasyonu'na verdi. Siyah-Beyazlı takımın listesinde takımdan ayrılacağı iddia edilen Quaresma ile birlikte kadro dışı kalan Tolga Zengin ve Gökhan Töre de yer aldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.