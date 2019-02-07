Bugünkü
Takvim

’tan sürpriz karar

, ’ye oyuncu listesini gönderdi. Bu listede gözden çıkarılan Quaresma, ve de yer aldı.

Beşiktaş’tan sürpriz karar

Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. Siyah-Beyazlı yönetim Spor Toto Süper Lig'de mücadele edeecği Resmi A Takım oyuncu listesini Türkiye Futbol Federasyonu'na verdi. Siyah-Beyazlı takımın listesinde takımdan ayrılacağı iddia edilen Quaresma ile birlikte kadro dışı kalan Tolga Zengin ve Gökhan Töre de yer aldı.

AFFEDİLME ŞANSLARI OLUŞTU
Kartal'da 3 futbolcunun 2. yarı takımda düşünülmediği söylenmesine rağmen listede yer bulması önemli bir gelişme olarak yorumlandı. ve 'e affedilme şansı da doğmuş oldu.

​GENÇLER DE YER BULDU
TFF'ye verilen listede Muhayer Oktay, Erdem Seçgin ve Alpay Çelebi gibi gençlere yer verilmesi de gözden kaçmadı.



BURADA MUTLUYUM
Premier Lig kulüplerinin peşinde olduğu Dorukhan, "Burada mutluyum. Ayrılmak istemiyorum" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriBeşiktaş’tan sürpriz karar
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri