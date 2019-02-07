Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan hız kesmeden devam ediyor. Kasımpaşa, son şampiyon Akhisarspor'a konuk olacak. Bu sezon iki takım arasında Süper Lig'in ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Kasımpaşa 5-0 kazanmıştı. İki takım da rövanş maçına avantajlı çıkmak için galibiyet arayacak. Peki, Akhisarspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Akhisarspor - Kasımpaşa maçının ayrıntıları...

AKHİSARSPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Akhisarspor ile Kasımpaşa arasında oynanacak karşılaşma bugün saat 20.30'da başlayacak. A2 kanalından canlı olarak yayınlanacak karşılaşmada Serkan Tokat düdük çalacak.

Tokat'ın yardımcılıklarını ise Mustafa Sönmez ve Mustafa Savranlar yapacak.

KUPADA İLK KEZ

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele edeceği rakibi Akhisarspor ile bu turnuvada ilk kez karşılaşacak. Daha önce Süper Lig'de ve 1. Lig'de Kasımpaşa ile Akhisarspor toplam 15 kez oynarken bu maçlarda lacivert-beyazlılar 6 galibiyet aldı. Manisa temsilcisi ise 7 defa 3 puan alan taraf olurken, 2 mücadelede ise kazanan çıkmadı.

DENİZLİ MAĞLUBİYETLERİ UNUTMAK İSTİYOR

Süper Lig'de son 3 maçtır kaybeden Kasımpaşa, kupada oynanacak Akhisarspor maçını kazanarak, ligdeki kötü gidişi unutturmak istiyor. Teknik Direktör Mustafa Denizli'nin koyduğu Avrupa hedefini hayata geçirmek isteyen lacivert-beyazlılar, kupayı kazanmak için ilk maçtan avantajlı skorla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

ÇEKİŞMELİ BİR MAÇ OLACAK

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında bugün deplasmanda Akhisarspor ile karşılaşacak Kasımpaşa'nın teknik direktörü Mustafa Denizli, rövanş öncesinde avantajlı bir skor almak istediklerini söyledi.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde görüşlerine yer verilen Denizli, Akhisarspor'un geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürdüğünü anımsatarak, "Akhisarspor, geçen sene gösterdiği başarıyı tekrarlamak isteyecektir. Biz ise bu sene camiamıza ve taraftarımıza tatmadığı bir duyguyu yaşatmak amacındayız. İlk maçta, rövanş öncesinde ciddi bir avantaj yakalamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kupada her geçen turda daha zorlu rakiplerle karşılaştıklarını belirten deneyimli teknik adam, "Bir amaca ulaşmak istiyorsak, her rakiple başa baş mücadele edip, oradan üstünlük sağlayarak çıkmak mecburiyetindeyiz. Ege'nin bu güçlü ve sempatik takımı, ligde zor günler yaşasa da kupa kulvarı farklıdır. Çok çekişmeli bir maç olacağını biliyoruz. Ama biz de Kasımpaşa olarak ne istediğimizin farkındayız ve düşündüğümüz yolda devam edeceğiz." diye konuştu.

İKİ TAKIMIN KUPA MARATONU

Kupaya 4. turdan dahil olan Kasımpaşa, sırasıyla Batman Petrolspor, Menemen Belediyespor ve Aytemiz Alanyaspor'u eleyerek çeyrek finale yükseldi. Ligde ikinci yarıya kötü başlayarak üst üste 3 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlılar, Manisa temsilcisi karşısında rövanş öncesinde avantajlı bir skor almayı hedefliyor.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. turdan itibaren yer alan son şampiyon Akhisarspor ise Fatih Karagümrük ve İstikbal Mobilya Kayserispor'u saf dışı bırakarak adını çeyrek finale yazdırdı.