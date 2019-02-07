Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Haftanın maçı olan Galatasaray - Trabzonspor maçını Ümit Öztürk yönetecek. İşte TFF'den yapılan açıklama şöyle;
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Haftanın maçı olan Galatasaray - Trabzonspor maçını Ümit Öztürk yönetecek. İşte TFF'den yapılan açıklama şöyle;
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