



Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk maçta sınırlı süreye rağmen 2 gol atarak futbol gündeminin 1 numarası olmayı başaran Japon futbolcu Shinji Kagawa hakkında çok çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. Bonservisi Borussia Dortmund'da olan Kagawa'nın ilk olarak menajeri tarafından Fenerbahçe'ye teklif edildiği ortaya çıktı.