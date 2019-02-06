Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk maçta sınırlı süreye rağmen 2 gol atarak futbol gündeminin 1 numarası olmayı başaran Japon futbolcu Shinji Kagawa hakkında çok çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. Bonservisi Borussia Dortmund'da olan Kagawa'nın ilk olarak menajeri tarafından Fenerbahçe'ye teklif edildiği ortaya çıktı.
- Spor
- 06.02.2019
- Gazete
Kagawa Fenerbahçe'nin kapısından dönmüş!
Beşiktaş’ın kiraladığı Kagawa’yı menajerinin Fenerbahçe’ye teklif ettiği ortaya çıktı. Fenerbahçe yönetimi ve Damien Comolli düşünmek için süre istedi. Ancak Fenerbahçe, Kagawa yerine Empoli'nin Sloven 10 numarası Miha Zajc'ı kadrosuna kattı. Kagawa da bunun üzerine Beşiktaş'ın yolunu tuttu.
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