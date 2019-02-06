Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim hayatını kaybetti. Talat Terim, Geçtiğimiz günlerde rahatsızlığının artması sonucu tedavi gördüğü hastanede yoğun bakım ünitesine alınmıştı.

GALATASARAY'DAN BAŞSAĞLIĞI

Galatasaray Kulübü'nden de Talat Terim için başsağlığı mesajı yayınlandı. Sarı kırmızılı kulübün resmi Twitter hesabından yayınlanan mesajda "Teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim'in babası Talat Terim'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Merhum Talat Terim'e Allah'tan rahmet, Sayın Hocamız Fatih Terim'e ve Terim Ailesi'nin tüm mensuplarına başsağlığı ve sabırlar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Cumartesi akşamı oynanan Alanyaspor maçının ardından, gece geç saatlerde Adana'ya gitmişti.