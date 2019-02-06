



G .Saray'da Muslera ile Fatih Terim arasında soğuk rüzgarların estiği iddia edildi. Tecrübeli hocanın Muslera'dan memnun olmadığı ve sezon sonunda göndermek için devre arasında önemli bir girişimde bulunduğu ortaya çıktı. Terim'in Başakşehir'de oynayan Volkan Babacan'ın alınmasını istediği öne sürüldü.