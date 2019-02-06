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'da krizi! ile Muslera arasında soğuk rüzgarlar esiyor

’yı göndermeyi planlayan Terim’in devre arasında ’ı istediği öğrenildi. Gözden çıkarıldığını duyan Urguaylı kalecinin, Terim’le arası açıldı. Bu gelişmenin Muslera'nın performansını düşürdüğü de iddia edildi. Yönetimin Terim'in istemediği Muslera'yı sezon sonunda satmayı planladığı ortaya çıktı...



G .Saray'da Muslera ile Fatih Terim arasında soğuk rüzgarların estiği iddia edildi. Tecrübeli hocanın Muslera'dan memnun olmadığı ve sezon sonunda göndermek için devre arasında önemli bir girişimde bulunduğu ortaya çıktı. Terim'in Başakşehir'de oynayan Volkan Babacan'ın alınmasını istediği öne sürüldü.

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