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  • 05.02.2019 18:14
  • Son Güncelleme: 05.02.2019 18:14

, ile anlaşmaya vardı

, Giresunspor'un dün yolları ayırdığı 'ın teknik direktörlük görevine getirildiğini açıkladı.

Dün gönderildi bugün yeni takım buldu!

Adana Demirspor'un resmi açıklaması şu şekilde:

Çok Değerli lular

Demirspor'umuz, Sayın ile anlaşmaya varmıştır.

Yeni Ümit Özat, boş mukaveleye imza atarak, kendisiyle ilgili tüm tasarruf haklarını peşinen başkanımız Murat Sancak'a bırakmıştır.

Koşulsuz ve hiçbir özel menfaat beklemeden, kulübümüze hizmet edecek olan yeni teknik direktörümüz Ümit Özat ve ekibine samimiyetlerinden dolayı teşekkür eder, camiamıza hayırlı olmasını dileriz.

Adana Demirspor Kulübü

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