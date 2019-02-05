Adana Demirspor'un resmi açıklaması şu şekilde:

Çok Değerli Adana Demirsporlular

Adana Demirspor'umuz, Sayın Ümit Özat ile anlaşmaya varmıştır.

Yeni teknik direktörümüz Ümit Özat, boş mukaveleye imza atarak, kendisiyle ilgili tüm tasarruf haklarını peşinen başkanımız Murat Sancak'a bırakmıştır.

Koşulsuz ve hiçbir özel menfaat beklemeden, kulübümüze hizmet edecek olan yeni teknik direktörümüz Ümit Özat ve ekibine samimiyetlerinden dolayı teşekkür eder, camiamıza hayırlı olmasını dileriz.

Adana Demirspor Kulübü