transferin en hızlı takımlarından biri olanyeni sezon için de önemli bir hamle yaptı... Sarı-Kırmızılılar,ile her konuda anlaştı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan milli futbolcunun menejerininyönetimiyle kısa süre önce el sıkıştığı öğrenildi.