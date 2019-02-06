Ara transferin en hızlı takımlarından biri olan Galatasaray yeni sezon için de önemli bir hamle yaptı... Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçeli Şener Özbayraklı ile her konuda anlaştı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan milli futbolcunun menejerinin Galatasaray yönetimiyle kısa süre önce el sıkıştığı öğrenildi.
- Spor
- 06.02.2019
- Gazete
Galatasaray, Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan Şener Özbayraklı'yla anlaştı
Sarı-Kırmızılılar sezon sonu F.Bahçe ile sözleşmesi bitecek olan Şener Özbayraklı ile anlaştı. Tecrübeli sağ bek bu nedenle Beşiktaş’ın yaptığı teklifi geri çevirdi.
Ara transferin en hızlı takımlarından biri olan Galatasaray yeni sezon için de önemli bir hamle yaptı... Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçeli Şener Özbayraklı ile her konuda anlaştı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan milli futbolcunun menejerinin Galatasaray yönetimiyle kısa süre önce el sıkıştığı öğrenildi.
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