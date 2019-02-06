Bugünkü
Takvim

, Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan 'yla anlaştı

Sarı-Kırmızılılar sezon sonu F.Bahçe ile sözleşmesi bitecek olan ile anlaştı. Tecrübeli sağ bek bu nedenle ’ın yaptığı teklifi geri çevirdi.




Ara transferin en hızlı takımlarından biri olan Galatasaray yeni sezon için de önemli bir hamle yaptı... Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçeli Şener Özbayraklı ile her konuda anlaştı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan milli futbolcunun menejerinin Galatasaray yönetimiyle kısa süre önce el sıkıştığı öğrenildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriGalatasaray, Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan Şener Özbayraklı'yla anlaştı
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri