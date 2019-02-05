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İlk hedef şampiyonluk

2.’lik mücadelesi yaptıklarına dair bir algı yaratılmasından rahatsız. Kalan 14 karşılaşmada ilk hedef şampiyonluk olarak belirlendi.

İlk hedef şampiyonluk
Beşiktaş'ın Antalyaspor karşısında aldığı 6-2'lik galibiyet bir anda kara bulutların dağılmasına neden oldu. Lider Başakşehir'le aradaki puan farkının 11 olması umutların yitirilmesine yol açmadı. Herkes ilk hedefi şampiyonluk olarak belirledi.

GÖZLER SON 14 MAÇA ÇEVRİLDİ
Teknik direktör Şenol Güneş'in ikincilik mücadelesi yaptıklarına dair bir algı yaratılmasından hoşnut olmadığı ortaya çıktı. Antalyaspor karşısındaki farklı galibiyet gözleri son 14 karşılaşmaya çevirdi.



BİZ KAZANMAYA DEVAM EDELİM
Güneş'in futbolcularına, "Ligde her şey olabilir. Biz yeter ki kazanmaya devam edelim. bir yerde mutlaka hata yapacak. Bizi ikincilik mutlu etmez. Hedefimiz şampiyonluk olmalı" dediği belirlendi.

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