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’ın gözü Trezeguet’de

İngiliz basını, ’ın Mısırlı oyuncuyu kadrosunda düşündüğünü yazdı.

Fulham’ın gözü Trezeguet’de
Bu sezon süper bir performans sergileyen ve ismi üç büyüklerle anılan Kasımpaşalı Trezeguet için 'den flaş bir iddia geldi... Son olarak Ryan Babel'i kadrosuna katan Fulham'ın Trezeguet'yi transfer etmek istediği belirtildi. Fulham'ın Premier Lig'de kalması halinde Mısırlı yıldız için 15 milyon Euro'yu gözden çıkaracağı da belirtildi.

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