Fenerbahçe'de eski sportif direktör Terraneo, Kante ile anlaştığını ancak Ozan Tufan'ın transfer edilmesinin istendiğini açıkladı. Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Terraneo'nun Ozan Tufan'ın transfer sürecindeki sözleri ortaya çıktı. Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Terraneo, 'Kante için Caen kulübü ile 8 milyon euroya anlaştım. Ama başkan genç bir Türk oyuncu konusunda diretti. İleride de Yaya Toure olacak diye diretti. Ozan Tufan'ı kadroya kattık.' dedi. İtalyan futbol adamı, göreve geldikten sonra Emre Belözoğlu ile yollar ayrılmış, kadroda büyük değişikliğe gidilmişti. 'FENERBAHÇE'Yİ DEĞİL AMERİCA'YI SEÇTİM' Devre arası transfer döneminde ismi Fenerbahçe ile anılan ancak Benfica'dan Meksika'nın America takımına transfer olan Castillo Meksika basınına konuştu. Castillo, 'America ya da Fenerbahçe'ye transfer olacaktım. America Başkanı beni transfer için aradığında kararımı çoktan vermiştim' dedi. SKRTEL CAN SIKIYOR Ara transferde yaptığı takviyelerle takımı güçlendiren Fenerbahçe'de iç transfer gündemi ısınıyor. Önümüzdeki sezonun takımını kurmaya başlayan yönetimin önceliklerinden biri sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Martin Skrtel. 3 YILLIK SÖZLEŞME İSTİYOR Yönetim Skrtel'e sözleşme teklifi yapmasına rağmen hala cevap gelmedi. Bu durum herkesin canını sıktı. 34 yaşındaki stoperin 3 yıllık sözleşme ile birlikte ücretinde artış talep ettiği ifade ediliyor. Yönetim yıllık 2.7 milyon Euro teklif etti.
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