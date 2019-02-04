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  • 04.02.2019 23:37
  • Son Güncelleme: 04.02.2019 23:38

Galatasaray, Maicon transferini KAP'a bildirdi

Galatasaray, Maicon'u 1.5 yıllığına Al-Nassr kulübüne kiralandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Galatasaray ayrılığı açıkladı!

Galatasaray, Maicon'u 1.5 yıllığına Al-Nassr kulübüne kiralandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan bildirim şöyle:

"Profesyonel futbolcumuz Maicon Pereira Roque'nin 2018-2019 ve 2019-2020 sezonları için net 1.700.000 Euro tutarında peşin bedel ile Al-Nassr Saudi kulübüne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Bu süreçte oyuncunun ücretleri Al-Nassr Saudi kulübü tarafından ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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