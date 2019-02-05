Trabzonspor ile Ümraniyespor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakasında karşı karşıya gelecek. Sakat oyuncular nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Trabzonspor, çeyrek finalin ilk ayağında rakibini yenerek ikinci maça avantajlı çıkmanın yollarını arayacak. Ümraniyespor ise deplasmandan iyi sonuçla ayrılarak evine mutlu dönmenin hedefinde. Heyecan dozu yüksek geçecek Trabzonspor - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? İşte karşılaşmanın detayları...

TRABZONSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk ayağında oynanacak Trabzonspor - Ümraniyespor maçı bugün saat 20.30'da başlaacak. A2 kanalından canlı olarak yayınlanacka karşılaşmada Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Serkan Çimen yapacak. Karşılaşmada dördüncü hakem ise Alper Çetin olacak.

Spor Toto Süper Lig'de, sahasında MKE Ankaragücü'ni 1-0 mağlup eden Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı Ümraniyespor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. Yaşanan sakatlıklar sonrası revire dönen bordo-mavililerde Sosa'nın topla birlikte çalışmalara başlaması teknik heyeti sevindirdi.

Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde bordo-mavililer MKE Ankaragücü maçı sonrası Ziraat Türkiye Kupasında karşılaşacağı Ümraniyespor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Ankaragücü maçında forma giyen futbolcular rejenerasyon, diğerleri ise telafi antrenmanı gerçekleştirdiler.

Sosa topla çalışmalara başladı

Spor Toto Süper Lig'de son olarak Beşiktaş maçında forma giyen Sosa'nın, yaşadığı sakatlığın ardından topla birlikte çalışmalara başlaması teknik heyeti sevindirdi. Üst üste yaşanan sakatlıklar sonrası adeta revire dönen Trabzonspor'da takım kaptanı Sosa'nın bir an önce sahalara dönmek için gösterdiği gayret ve oynama isteği teknik direktör Ünal Karaman'ı sevindirdi. Kulüp tarafından paylaşılan fotoğraflarda Arjantinli oyuncunun topla birlikte çalışmalara başladığı görülüyor.

ÜNAL KARAMAN'IN ROTASYON SIRRI

Spor Toto Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda, oyuncu yelpazesi iyice daralan Trabzonspor'da Teknik Direktörü Ünal Karaman, geride kalan 18 gün içinde oynanan 5 maçta, 16 oyuncusuna ilk 11'de forma verdi.

Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele eden Trabzonspor'da, kadro derinliği iyice daraldı. Mevcut kadroda yer alan yüksek maliyetli oyuncularla yollarını ayıran, devre arasında da transfer tahtası kapalı olması nedeniyle oyuncu takviyesi yapamayan, ayırca Sosa, Onazi, Pereira ve Novak gibi önemli oyuncularından da sakatlık nedeniyle yoksun kalan bordo-mavililerde, Teknik Direktör Ünal Karaman, rotasyon yapmakta zorlandı. Analiz ekibinden sürekli bilgi alan ve oyuncuların durumlarını yakından takip eden deneyimli teknik adam sağlık ekibiyle sürekli görüşerek, olabilecek muhtemel sakatlıkların önüne geçmeye çalışıyor.

Trabzonspor 21 günde 6 maçını oynayacak

Trabzonspor, 18 gün içinde Spor Toto Süper Lig'de 3, Ziraat Türkiye Kupasında ise 2 maç oynadı. Söz konusu maçlarda Teknik Direktör Ünal Karaman, ilk 11'de sahaya sürdüğü 16 oyuncu kullandı. Bordo-mavililer yaşadığı kadro sıkıntısına rağmen iki kulvarda da yoluna emin adımlarla devam ediyor. Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Ümraniyespor ile oynayacağı maçla birlikte 21 gün içinde 6. maçına çıkacak. Son haftalarda şansız sakatlıklar yaşan Karadeniz ekibinde Sosa, Onazi ve Pereira isimlerine Novak ve Uğurcan Çakır'ın da eklenmesiyle birlikte, bazı bölgelerde zorunlu değişim yaşanacak. Spor Toto Süper Ligin 21. haftasında Galatasaray deplasmanında oynanacak olan maçın da hesaplarını yapan bordo-mavililer bu süreçte ince eleyip sık dokuyor.

Hosseini ve Amiri forma giyecek

İran Milli Takım kampından dönen Hosseini ve Amiri, Ünal Karaman tarafından, Ankaragücü ile oynanan maçın kadrosuna alınmıştı. Bu maçta Hosseini ve Amiri'yi son bölümde oyuna sokan Karaman, Ümraniyespor ile oynanacak olan maçta ise bu isimlere ilk 11'de sahaya sürmesi bekleniyor. Novak'ın yerine İbanez'e şans vermesi beklenen Karaman'ın, Uğurcan Çakır'ın yerine ise genç kaleci Arda Akbulut'u oynatması bekleniyor.