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Caleb Ekuban için beklenmeyecek

Trabzonspor, kiralık oynayan Ganalı golcünün bonservisin i sezon bitmeden İngiliz temsilcisi Leeds United’dan alacak...

Caleb Ekuban için beklenmeyecek
Trabzonspor sezon başında Leeds United kulübünden 200 bin Euro'ya kadrosuna kattığı Caleb Ekuban, kısa sürede camianın en sevdiği isimler arasına girdi. Bordo-mavili yönetim de oyuncunun motivasyonunu daha da artırmak için 1 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu sezon bitmeden kullanacak. Ganalı golcü bu sezon için Bordo-Mavililer'den yıllık 345 bin Euro kazanacak. Trabzonspor 3 yıllık sözleşme yapacağı futbolcuya gelecek sezondan itibaren yıllık 750 bin Euro ödeyecek.

Yunus EMRE SEL

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