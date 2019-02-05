



Antalya önünde adeta bir mucizeye imzasını atan Shinji Kagawa, maçın ardından tebrik yağmuruna tuttuldu... Japon yıldızın Dortmund'da hocalığını yapan Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp'un Kagawa'yı aradığı öğrenildi. Yine yıldız futbolcunun Dortmund'tan eski takım arkadaşı olan milli futbolcumuz Nuri Şahin de tebrik mesajı attı. Beşiktaşlı futbolcular da soyunma odasında Kagawa'yı alkışladı.