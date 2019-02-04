Maestro Adem Ljajıc

Son haftalarda yükselen bir form grafiği olan Adem Ljajic, Antalyaspor deplasmanında da sahne aldı... Penaltıdan attığı golle Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren Sırp yıldız, Atiba'nın skoru 3-0'a getiren golünde de başrol oynadı. Takımını adeta maestro gibi yöneten ve mükemmel paslar atan Ljajic için "Talisca'yı aratmıyor" yorumları yapıldı.