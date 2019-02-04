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Maestro Ljajıc

1 gol atan, ’nın golünde başrol oynayan takımı maestro gibi yönetti.

Maestro Adem Ljajıc
Son haftalarda yükselen bir form grafiği olan Adem Ljajic, Antalyaspor deplasmanında da sahne aldı... Penaltıdan attığı golle Beşiktaş1-0 öne geçiren Sırp yıldız, Atiba'nın skoru 3-0'a getiren golünde de başrol oynadı. Takımını adeta maestro gibi yöneten ve mükemmel paslar atan Ljajic için "Talisca'yı aratmıyor" yorumları yapıldı.

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