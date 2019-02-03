Rize'ye altın değerinde 3 puan

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda BB Erzurumspor'u 1-0 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftası kritik bir mücadeleye sahne oldu. Düşme hattında bulunan iki takımın karşılaşmasında gülen taraf Rizespor oldu.

İlk yarıda etkili olan taraf BB Erzurumspor'du. Mücadelenin 42. dakikasında Erzurumspor'da Taylan'ın attığı gol VAR kararıyla iptal edildi.

Taraflar soyunma odasına 0-0 eşitlikle gitti.

İkinci yarıda Çaykur Rizespor etkili olan taraf oldu. Konuk takım 76'da Boldrin'in golüyle 1-0 öne geçti.

Mücadelenin son bölümünde ev sahibi Erzurumspor tüm haklarıyla rakip kaleye yüklendi ancak aradığı golü bulamadı ve 3 puanı rakibine kaptırdı.

Alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Çaykur Rizespor 3 puanı hanesine yazarak haftayı 21 puanla 15. sırada tamamladı. BB Erzurumspor ise 17 puanla 17.sırada kaldı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada hızlı gelişen atakta Scuk'un pasına hareketlenen Opseth ceza sahasına girer girmez içeri çevirdi, müsait pozisyondaki Taylan iyi vuramadı.

24. dakikada Boldrin'in pasına hareketlenen Aminu ceza sahasına girer girmez vurdu, top yandan dışarı gitti.

40. dakikada orta sahada topla buluşan Opseth aşırtma bir şut denedi ancak top kalenin üzerinden dışarı çıktı.

41. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Rashad Muhammed'in gelişine sert vuruşunda kaleci Gökhan topu kornere çeldi.

42. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Rashad Muhammed ceza sahası içine ortaladı. Müsait pozisyondaki Taylan düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Daha sonra VAR'a giden hakem Özgür Yankaya golü iptal etti.