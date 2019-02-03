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  • 04.02.2019 07:35

'nın satın alma opsiyonu var mı? 'tan resmi açıklama geldi

karşısında 9 dakikada attığı 2 golle dikkatleri üzerine çeken 'ın yıldız oyuncusu 'nın sözleşmesinde satın alma opsiyonu olup olmadığıyla ilgili Beşiktaş cephesinden resmi açıklama geldi.



Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor'u deplasmanda 6-2 mağlup etti. Siyah beyazlı ekipte Japon oyuncu Shinji Kagawa, attığı 2 golle karşılaşmaya damga vururken kiralık olarak Beşiktaş'a gelen Kagawa'nın sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunup bulunmadığı en önemli gündem başlıklarından biri haline geldi.

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