



Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor'u deplasmanda 6-2 mağlup etti. Siyah beyazlı ekipte Japon oyuncu Shinji Kagawa, attığı 2 golle karşılaşmaya damga vururken kiralık olarak Beşiktaş'a gelen Kagawa'nın sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunup bulunmadığı en önemli gündem başlıklarından biri haline geldi.



