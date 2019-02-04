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Kabus devam ediyor

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Kabus devam ediyor
Trabzonspor yakasını sakatlardan kurtaramıyor. Onazi'nin sezonu kapatması ile başlayan süreçte Sosa da 40 gündür sahalardan uzak kalmıştı. Pereira'nın Başakşehir maçında ayak tarak kemiğinin kırılması ile devam eden sakatlık kabusuna Ankaragücü maçıyla iki oyuncu daha eklendi. Sol ayak başparmağı kırılan Novak'ın sahalara dönüş süresi netleşmezken Uğurcan'ın G.Saray maçına yetiştirilmesi için yoğun bir tedavi programı uygulanacak.

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