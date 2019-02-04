Emiliano Sala'yı taşıan uçağın enkazına dün resmen ulaşılırken bugün konuyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Büyük Britanya Hava Kazaları Soruşturma Dairesi'nden yapılan açıklamada Sala ve pilot David Ibbotson'un içinde bulunduğu uçağın enkazının içinden bir ceset çıktığını duyurdu.

Cesedin kime ait olduğu henüz bilinmezken uçağın son görüntüsü de kamuoyuyla paylaşıldı:



Mearns, hem Emiliano Sala'nın hem de pilot David Ibbotson'un ailelerinin gelişmeye dair polis tarafından bilgilendirildiğini kaydetti.

22 Ocak'ta Fransa'nın Nantes kentinden Galler'in başkenti Cardiff'e yola çıkan uçak, Manş Denizi üzerinde kaybolmuş, Sala ve pilotun hayatından umut kesilmişti.

Arama çalışmalarına devam edilebilmesi için Sala'nın hayranlarının başlattığı kampanyada 260 bin sterlin toplanmış, kampanyaya Manchester City oyuncusu İlkay Gündoğan da katkıda bulunmuştu.

Sala, Premier Lig takımı Cardiff City ile 15 milyon sterlinlik sözleşme imzalamıştı.