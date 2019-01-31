Arjantinli futbolcu Emiliano Sala (28), Cardiff ile 17 milyon Euro'luk sözleşme imzaladı. 21 Ocak'ta Sala'yı Fransa'dan Galler'e götüren özel jet, Manş Denizi'nde radardan çıktı. Arama çalışmaları sonlandırıldı. Ancak Arjantinli futbolcunun ailesi, aramaların devam etmesi için kampanya başlattı. Birçok futbolcunun da katıldığı yardımların ardından gerekli olan 300 bin Euro (1.8 milyon TL) toplandı. Aile de özel bir arama kurtarma ekibiyle anlaştı ve aramalar yeniden başladı. Kiralanan tarama gemisinin de futbolcuyu su altında arayacağı açıklandı. Sala'yı arayan kurtarma ekipleri, Fransa kıyıları yakınlarında, Sala ve pilotun bulunduğu uçağa ait koltuk parçaları bulduklarını açıkladı. Sala'nın eski sevgilisi Berenice Schkair (27) ise Sala'nın bir adada hayatta olduğunu umduğunu açıkladı.
- Spor
- 31.01.2019
- Gazete
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