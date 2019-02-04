Kartal'ın Antalyaspor'la oynadığı maça ilk 11'de başlayan Caner Erkin, 59. dakikada yerini Cyle Larin'e bıraktı. Caner bu karara çok sinirlendi ve oyundan çıkarken el ve kol hareketleri ile yapılan değişikliğe tepki gösterdi. Ardından kulübeye giderken su şişelerini tekmeleyen deneyimi oyuncu, Beşiktaş İdari Direktörü Ali Naibi'nin kendisini sakinleştirmek için elini uzatmasına rağmen, bu harekete karşılık vermedi.
- Spor
- 04.02.2019
- Gazete
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