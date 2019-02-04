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’den şok tepki!

maçının 59. dakikasında oyundan alınan Caner, bu karara çok sinirlendi. Su şişelerini tekmeledi.

Caner’den şok tepki!
Kartal'ın spor'la oynadığı maça ilk 11'de başlayan Caner Erkin, 59. dakikada yerini Cyle Larin'e bıraktı. Caner bu karara çok sinirlendi ve oyundan çıkarken el ve kol hareketleri ile yapılan değişikliğe tepki gösterdi. Ardından kulübeye giderken su şişelerini tekmeleyen deneyimi oyuncu, Beşiktaş İdari Direktörü Ali Naibi'nin kendisini sakinleştirmek için elini uzatmasına rağmen, bu harekete karşılık vermedi.

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