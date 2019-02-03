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Ümraniyespor hız kesmiyor
SPOR Toto 1.Lig'de üst sıraları zorlayan Ümraniyespor, Boluspor'u 1-0 yenerek son 2 maçtan da galibiyetle ayrılmış oldu. ilk yarıda daha atak bir futbol sergilese de gol sesi çıkmadı. Karşılaşmanın 2. yarısının 72. dakikasında Atabey'in golüyle öne geçen Ümraniyespor zorlu karşılaşmadan 1-0 galip ayrılarak yarışta var olduğunu gösterdi.

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