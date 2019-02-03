Ümraniyespor hız kesmiyor

SPOR Toto 1.Lig'de üst sıraları zorlayan Ümraniyespor, Boluspor'u 1-0 yenerek son 2 maçtan da galibiyetle ayrılmış oldu. Ümraniyespor ilk yarıda daha atak bir futbol sergilese de gol sesi çıkmadı. Karşılaşmanın 2. yarısının 72. dakikasında Atabey'in golüyle öne geçen Ümraniyespor zorlu karşılaşmadan 1-0 galip ayrılarak yarışta var olduğunu gösterdi.
- Spor
- 03.02.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.