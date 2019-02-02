Süper Lig'de puan durumu tablosu, dün oynanan Fenerbahçe - Göztepe maçı ile değişikliğe uğradı. Lige kötü başlangıç yapan Fenerbahçe dün aldığı galibiyetle bir maç fazlalığıyla 12. sıraya yükseldi. Başakşehir 41 puanla lider konumda. Galatasaray ise bugün yapacağı maçtan galibiyet alarak puan durumu tablosunda rakibi arasındaki farkı kapatmak isteyecek. Peki, Süper Lig'de hangi takım kaçıncı sırada? İşte Süper Lig 20. hafta maç sonuçlarına göre güncel puan durumu...
SÜPER LİG PUAN DURUMU (20. HAFTA)
Süper Lig'de 20. hafta maç sonuçlarına göre güncel puan durumu şu şekilde;
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1
|Başakşehir
|19
|12
|5
|2
|28
|10
|18
|41
|2
|Galatasaray
|19
|10
|5
|4
|37
|21
|16
|35
|3
|Yeni Malatyaspor
|20
|9
|6
|5
|32
|22
|10
|33
|4
|Konyaspor
|19
|8
|7
|4
|27
|21
|6
|31
|5
|Trabzonspor
|19
|8
|6
|5
|35
|27
|8
|30
|6
|Beşiktaş
|19
|8
|6
|5
|32
|24
|8
|30
|7
|Kasımpaşa
|19
|9
|2
|8
|37
|31
|6
|29
|8
|Antalyaspor
|19
|8
|4
|7
|19
|23
|-4
|28
|9
|Sivasspor
|19
|6
|7
|6
|25
|26
|-1
|25
|10
|Alanyaspor
|19
|7
|3
|9
|17
|22
|-5
|24
|11
|Bursaspor
|19
|4
|11
|4
|19
|19
|0
|23
|12
|Fenerbahçe
|20
|5
|8
|7
|22
|27
|-5
|23
|13
|Göztepe
|20
|7
|1
|12
|20
|25
|-5
|22
|14
|Kayserispor
|20
|5
|7
|8
|17
|27
|-10
|22
|15
|Ankaragücü
|19
|6
|2
|11
|17
|34
|-17
|20
|16
|Rizespor
|19
|3
|9
|7
|23
|29
|-6
|18
|17
|BB Erzurumspor
|19
|3
|8
|8
|18
|25
|-7
|17
|18
|Akhisarspor
|19
|4
|5
|10
|20
|32
|-12
|17
SÜPER LİG MAÇ SONUÇARI
Süper Lig'de oynanan 20. hafta maçlarının sonuçları şu şekilde;
1 ŞUBAT CUMA
Fenerbahçe - Göztepe: 2 - 0
2 ŞUBAT CUMARTESİ
Yeni Malatyaspor - Kayserispor: 1 - 1
Kasımpaşa - Sivasspor:
Trabzonspor - Ankaragücü
Alanyaspor - Galatasaray:
3 ŞUBAT PAZAR
BB Erzurumspor - Rizespor:
Akhisarspor - Başakşehir:
Antalyaspor - Beşiktaş:
4 ŞUBAT PAZARTESİ
Bursaspor - Konyspor:
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