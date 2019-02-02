Süper Lig'de puan durumu tablosu, dün oynanan Fenerbahçe - Göztepe maçı ile değişikliğe uğradı. Lige kötü başlangıç yapan Fenerbahçe dün aldığı galibiyetle bir maç fazlalığıyla 12. sıraya yükseldi. Başakşehir 41 puanla lider konumda. Galatasaray ise bugün yapacağı maçtan galibiyet alarak puan durumu tablosunda rakibi arasındaki farkı kapatmak isteyecek. Peki, Süper Lig'de hangi takım kaçıncı sırada? İşte Süper Lig 20. hafta maç sonuçlarına göre güncel puan durumu...

SÜPER LİG PUAN DURUMU (20. HAFTA)

Süper Lig'de 20. hafta maç sonuçlarına göre güncel puan durumu şu şekilde;

O G B M A Y AV P 1 Başakşehir 19 12 5 2 28 10 18 41 2 Galatasaray 19 10 5 4 37 21 16 35 3 Yeni Malatyaspor 20 9 6 5 32 22 10 33 4 Konyaspor 19 8 7 4 27 21 6 31 5 Trabzonspor 19 8 6 5 35 27 8 30 6 Beşiktaş 19 8 6 5 32 24 8 30 7 Kasımpaşa 19 9 2 8 37 31 6 29 8 Antalyaspor 19 8 4 7 19 23 -4 28 9 Sivasspor 19 6 7 6 25 26 -1 25 10 Alanyaspor 19 7 3 9 17 22 -5 24 11 Bursaspor 19 4 11 4 19 19 0 23 12 Fenerbahçe 20 5 8 7 22 27 -5 23 13 Göztepe 20 7 1 12 20 25 -5 22 14 Kayserispor 20 5 7 8 17 27 -10 22 15 Ankaragücü 19 6 2 11 17 34 -17 20 16 Rizespor 19 3 9 7 23 29 -6 18 17 BB Erzurumspor 19 3 8 8 18 25 -7 17 18 Akhisarspor 19 4 5 10 20 32 -12 17

SÜPER LİG MAÇ SONUÇARI

Süper Lig'de oynanan 20. hafta maçlarının sonuçları şu şekilde;

1 ŞUBAT CUMA

Fenerbahçe - Göztepe: 2 - 0

2 ŞUBAT CUMARTESİ

Yeni Malatyaspor - Kayserispor: 1 - 1

Kasımpaşa - Sivasspor:

Trabzonspor - Ankaragücü

Alanyaspor - Galatasaray:

3 ŞUBAT PAZAR

BB Erzurumspor - Rizespor:

Akhisarspor - Başakşehir:

Antalyaspor - Beşiktaş:

4 ŞUBAT PAZARTESİ

Bursaspor - Konyspor: