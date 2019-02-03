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puanı kaptı

Zorlu mücadelede Malatyaspor ile spor yenişemedi.

Kayseri puanı kaptı
SÜPER Lig'in 20. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile İstikbal Mobilya Kayserispor arasında oynanan karşılaşma 1-1 sona erdi.

KARŞILIKLI GOLLER
14'te Deniz Türüç'ün ortasında Kravets'in kafa vuruşu sol köşeden filelere gitti: 0-1. 19'da Alexic'in frikiği ile malatya eşitliği yakaladı: 1-1. Karşılaşma bu sonuçla sona erdi.

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