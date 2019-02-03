Kayseri puanı kaptı

SÜPER Lig'in 20. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile İstikbal Mobilya Kayserispor arasında oynanan karşılaşma 1-1 sona erdi.



KARŞILIKLI GOLLER

14'te Deniz Türüç'ün ortasında Kravets'in kafa vuruşu sol köşeden filelere gitti: 0-1. 19'da Alexic'in frikiği ile malatya eşitliği yakaladı: 1-1. Karşılaşma bu sonuçla sona erdi.