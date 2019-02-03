Süper Lig'in 20. haftasında ligin formda takımlarından Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Galatasaray, şampiyonluk yarışında önemli bir darbe alırken, sezonun en kötü istatistiklerini yakaladı. Yaptığı transferlerle rüya gibi bir kadro kuran Galatasaray adeta kabus gibi bir geceden uyandı!
10 ORTANIN HEPSİ KARAVANA
Alanya kalesine 5 şut çekebilen Galatasaray, sezonun en az şut çektiği maçı oynadı. 1 kez net gol pozisyonuna girdi o da gol oldu. Alanya kalesine yapılan 10 ortanın ise hiçbiri isabetli olmadı. Korner sayısı 3'te kaldı.
G.SARAY KART REKORUNU KIRDI!
G.Saray, santrforsuz oynadığı maçlarda bile hücumda bu kadar sıkıntı çekmemişti. Toplam 18 faul yapan Cim Bom'un 5 futbolcusu sarı kart gördü. G.Saray, bu sezon bir maçta en çok kart gördüğü maçı oynadı.
AYTEMİZ ALANYA TARİH YAZDI!
G.Saray Alanya'ya 13 şut imkanı verdi. 7'si isabetli oldu. 290 isabetli pasa da imkan verildi. İlk yarıda 6-0 kaybeden Alanya ilk kez G.Saray'dan puan aldı.
MARIANO SAKATLANDI!
Aslan'ın Brezilyalı sağ beki Mariano, dün akşamki Alanya maçının 16. dakikasında sakatlandı ve maça devam edemedi. Brezilyalı yerini Ömer Bayram'a bıraktı. Mariano'nun durumu bugün belli olacak.
MİTROGLOU: ZAMANLA DAHA İYİ OLACAĞIM
G.Saray'ın Alanya ile oynadığı maça ilk 11'de başlayan yeni transfer Mitroglou, Alanya beraberliği sonrası, "İstemediğimiz bir sonuç oldu. Sonuçtan ötürü üzgünüm. Performansım en iyisi değildi ama sadece bir kere takımla idmana çıktım. Daha iyisi olacak." dedi. Yunan golcü atacağı gollerle takımına katkı yapmaya çalışacağını söyledi.
DAVALA: HAKEMİN GALİBA ACELESİ VARDI
Alanya beraberliği sonrası G.Saray'ın yardımcı hocası Ümit Davala, maçın sonuna 4 dakika ilave edilmesini eleştirdi. "Hakemin galiba acelesi vardı. Oyun çok daha fazla durdu" dedi.
10 ORTANIN HEPSİ KARAVANA
Alanya kalesine 5 şut çekebilen Galatasaray, sezonun en az şut çektiği maçı oynadı. 1 kez net gol pozisyonuna girdi o da gol oldu. Alanya kalesine yapılan 10 ortanın ise hiçbiri isabetli olmadı. Korner sayısı 3'te kaldı.
G.SARAY KART REKORUNU KIRDI!
G.Saray, santrforsuz oynadığı maçlarda bile hücumda bu kadar sıkıntı çekmemişti. Toplam 18 faul yapan Cim Bom'un 5 futbolcusu sarı kart gördü. G.Saray, bu sezon bir maçta en çok kart gördüğü maçı oynadı.
AYTEMİZ ALANYA TARİH YAZDI!
G.Saray Alanya'ya 13 şut imkanı verdi. 7'si isabetli oldu. 290 isabetli pasa da imkan verildi. İlk yarıda 6-0 kaybeden Alanya ilk kez G.Saray'dan puan aldı.
MARIANO SAKATLANDI!
Aslan'ın Brezilyalı sağ beki Mariano, dün akşamki Alanya maçının 16. dakikasında sakatlandı ve maça devam edemedi. Brezilyalı yerini Ömer Bayram'a bıraktı. Mariano'nun durumu bugün belli olacak.
MİTROGLOU: ZAMANLA DAHA İYİ OLACAĞIM
G.Saray'ın Alanya ile oynadığı maça ilk 11'de başlayan yeni transfer Mitroglou, Alanya beraberliği sonrası, "İstemediğimiz bir sonuç oldu. Sonuçtan ötürü üzgünüm. Performansım en iyisi değildi ama sadece bir kere takımla idmana çıktım. Daha iyisi olacak." dedi. Yunan golcü atacağı gollerle takımına katkı yapmaya çalışacağını söyledi.
DAVALA: HAKEMİN GALİBA ACELESİ VARDI
Alanya beraberliği sonrası G.Saray'ın yardımcı hocası Ümit Davala, maçın sonuna 4 dakika ilave edilmesini eleştirdi. "Hakemin galiba acelesi vardı. Oyun çok daha fazla durdu" dedi.
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