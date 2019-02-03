Beşiktaş'ın yıldızı Shinji Kagawa'nın sevgilisi Maggy Natsuki paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallıyor! Shinji Kagawa kimdir?
Dünyaca ünlü yıldız Shinji Kagawa, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a geldi. Süper Lig devi Beşiktaş'ın devre arası transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı Japon futbolcu Shinji Kagawa'nın sevgilisi Maggy Natsuki, paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallıyor. Daha önce Borussia Dortmund ve Manchester United formaları giyen Shinji Kagawa kimdir? İşte Shinji Kagawa'nın sevgilisi Maggy Natsuki'nin olay yaratan paylaşımlarından bazıları...
03.02.2019 12:55
- Son Güncelleme: 03.02.2019 13:01
Ara transfer döneminin kapanmasına saatler kala Beşiktaş bombayı patlattı, Japon yıldız Shinji Kagawa'yı İstanbul'a getirdi.
Şimdi ise Kagawa'nın özel hayatında dair her şey merak ediliyor. Bunlarında başında sevgilisi geliyor. Shinji Kagawa'nın sevgilisi Maggy, paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallıyor.
Beşiktaş, Manchester United ve Borussia Dortmund gibi takımlarda forma giyen Japon yıldız, Shinji Kagawa'yı İstanbul'a getirdi. Kagawa'nın Türkiye'ye gelişi büyük yankı uyandırdı. Ancak Kagawa hakkında en çok merak edilen şey kariyeri değil...
Özel hayatı oldukça merak edilen Kagawa hakkında en çok merak edilen şeylerden biri özel hayatı oldu. Bunun başında da Kagawa'nın sevgilisi geliyor. Sosyal medya hesabından oldukça cesur pozlar paylaşan Kagawa'nın sevgilisi Instagram'ı sallıyor.
SHINNJI KAGAWA KİMDİR?
17 Mart 1989 tarihinde Kobe'de dünyaya geldi. Futbola ilkokul yıllarında başladı. Altyapı eğitimini Kobe NK FC'de ve FC Myag Barcelona'da aldı. 17 yaşındayken Cerezo Osaka takımına transfer oldu. Takıma katıldığı sezon Cerezo Osaka 2. Lig'e düştü.