Beşiktaş'ın yıldızı Shinji Kagawa'nın sevgilisi Maggy Natsuki paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallıyor! Shinji Kagawa kimdir?

Beşiktaş, Manchester United ve Borussia Dortmund gibi takımlarda forma giyen Japon yıldız, Shinji Kagawa'yı İstanbul'a getirdi. Kagawa'nın Türkiye'ye gelişi büyük yankı uyandırdı. Ancak Kagawa hakkında en çok merak edilen şey kariyeri değil...