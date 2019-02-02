Christian Luyindama yollarda da hızlı! İşte Luyindama'nın milyonluk otomobili

Galatasaray'ın transferin son saatlerinde renklerine bağladığı Christian Luyindama, futboldaki başarısı gibi özel hayatıyla da gündeme geliyor! Sadece yeşil sahalarda değil, yollarda da hızlı olan Christian Luyindama, sahip olduğu otomobillerle de dikkat çekiyor. İşte Christian Luyindama ve ünlü sporcuların milyonluk oyuncakları...

02.02.2019 19:49 - Son Güncelleme: 02.02.2019 19:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





