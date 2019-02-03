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’nın ilacı zaman

Alanya maçına kötü başlayan Luyindama, 2. yarı da toparlandı. Zamana ihtiyacı olduğu göze çarptı.

Christian Luyindama’nın ilacı zaman
Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna kattığı Christian Luyindama dün Alanya deplasmanında ilk 11'de başladı ve Sarı- Kırmızılı forma ile ilk maçına çıktı. Takıma henüz adapte olamadığı görülen Demokratik Kongolu savunma oyuncusu 6. dakikada sarı kart gördü. İlk yarıda kötü bir oyun ortaya koyan Luyindama, ikinci yarı ise toparlandı. 25 yaşındaki stoper girdiği 12 ikili mücadelenin 6'sını kazanırken, %89'luk pas isabetiyle oynadı.

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