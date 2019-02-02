Ara transfer döneminden Galatasaray 6, Fenerbahçe ise 5 ismi renklerine bağladı. UEFA kurallarına göre, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ndeki takımlar, Avrupa maçları kadrolarına ara transfer döneminde renklerine bağladığı en fazla 3 oyuncuyu dahil edebiliyor. İşte bu kural kapsamından Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kadroya dahil ettiği isimler.

GALATASARAY'IN KADROYA EKLEDİĞİ 3 İSİM

Sarı-kırmızılılar, 4 Ocak'ta başlayıp 31 Ocak'ta sona eren 28 günlük ara transfer döneminde kadrosuna 6 ismi kattı. Kural gereği Galatasaray, 6 transferinden 3'ünü seçerek UEFA Avrupa Ligi maçlarında oynatabilecek. Galatasaray'ın UEFA'ya bildirdiği 3 isim Marcao, Luyindama ve Diagne oldu.

Benfica maçlarında prosedür gerei Semih Kaya, Emre Taşdemir ve Kostas Mitroglou görev alamayacak. UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Galatasaray, Benfica'yla eşleşmişti. Son 32 turunda ilk maçlar 12-14 Şubat, rövanşları ise 20-21 Şubat'ta yapılacak. Galatasaray ilk karşılaşmasını sahasında oynayacak.

FENERBAHÇE'NİN DAHİL ETTİĞİ 3 İSİM

Fenerbahçe ara transfer döneminde 5 ismi kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli ekibin UEFA'ya bildirdiği 3 isim Moses, Sadık Çiftpınar ve Tolgay Arslan oldu. UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Fenerbahçe, Rusya'nın Zenit takımıyla eşleşmişti.