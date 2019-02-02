Bugünkü
Takvim

Skandala büyük tepki

maçı öncesi GFB amigosu Yücel Aslan’ın yönetimin izni ile Samandıra’da futbolculara ve teknik heyete konuşma yapması Sarı-Lacivertli taraftarları isyan ettirdi.

Skandala büyük tepki
Fenerbahçe'de önceki gün Genç Fenerbahçeliler grubunun yönetimin izni ile Samandıra'da takımın antrenmanına gitmesi ve amigolardan Yücel Aslan'ın futbolcular ile teknik heyete kulübün büyüklüğünü hatırlatan bir konuşma yapması tepki çekti. Bu ziyareti alınan kötü sonuçların üzerine takıma hesap sorma girişimi olarak yorumlayan Fenerbahçeli taraftarlar, yönetimin bu ziyarete ve konuşmaya izin vermesine isyan etti.



DİVAN'DA KONUŞULACAK
Divan Üyeleri'nin de tesislerde takıma yapılan konuşmadan rahatsız olduğu ve konunun bugünkü 'nda gündeme geleceği öğrenildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriSkandala büyük tepki
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri