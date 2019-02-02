Skandala büyük tepki

Fenerbahçe'de önceki gün Genç Fenerbahçeliler grubunun yönetimin izni ile Samandıra'da takımın antrenmanına gitmesi ve amigolardan Yücel Aslan'ın futbolcular ile teknik heyete kulübün büyüklüğünü hatırlatan bir konuşma yapması tepki çekti. Bu ziyareti alınan kötü sonuçların üzerine takıma hesap sorma girişimi olarak yorumlayan Fenerbahçeli taraftarlar, yönetimin bu ziyarete ve konuşmaya izin vermesine isyan etti.
DİVAN'DA KONUŞULACAK
Fenerbahçe Divan Üyeleri'nin de tesislerde takıma yapılan konuşmadan rahatsız olduğu ve konunun bugünkü Divan Kurulu'nda gündeme geleceği öğrenildi.
DİVAN'DA KONUŞULACAK
Fenerbahçe Divan Üyeleri'nin de tesislerde takıma yapılan konuşmadan rahatsız olduğu ve konunun bugünkü Divan Kurulu'nda gündeme geleceği öğrenildi.
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