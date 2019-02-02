Sıkıntılı bir ilk yarıyı geride bıraktıktan sonra ikinci devreye 2'de 2 ile giren Galatasaray ara transferin de şampiyonu oldu. Sarı- Kırmızılılar yeni kadrosuyla korku salıyor.
GOLCÜ KRİZİ SONA ERDİ
Forvette büyük bikr kriz yaşayan Cimbom artık Diagne ve Mitroglou gibi iki önemli forvete sahip... Sarı-Kırmızılılar sadece hücumu değil savunmasını da çok güçlendirdi.
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