Sıkıntılı bir ilk yarıyı geride bıraktıktan sonra ikinci devreye 2'de 2 ile giren Galatasaray ara transferin de şampiyonu oldu. Sarı- Kırmızılılar yeni kadrosuyla korku salıyor.



GOLCÜ KRİZİ SONA ERDİ

Forvette büyük bikr kriz yaşayan Cimbom artık Diagne ve Mitroglou gibi iki önemli forvete sahip... Sarı-Kırmızılılar sadece hücumu değil savunmasını da çok güçlendirdi.