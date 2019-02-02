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yeni kadrosu ile korku salıyor!

Hücum hattı ve savunmasını 4 önemli yıldızla takviye eden Sarı-Kırmızılılar çok alternatifli bir kadroya sahip oldu. Cimbom gözünü hem hem de ’nde şampiyonluğa dikti.

Sıkıntılı bir ilk yarıyı geride bıraktıktan sonra ikinci devreye 2'de 2 ile giren Galatasaray ara transferin de şampiyonu oldu. Sarı- Kırmızılılar yeni kadrosuyla korku salıyor.

GOLCÜ KRİZİ SONA ERDİ
Forvette büyük bikr kriz yaşayan Cimbom artık Diagne ve Mitroglou gibi iki önemli forvete sahip... Sarı-Kırmızılılar sadece hücumu değil savunmasını da çok güçlendirdi.

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